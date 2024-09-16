Землю накрыла мощная магнитная буря

16-17 сентября метеозависимые люди будут испытывать обострение хронических заболеваний.

Сильная магнитная буря ударила по Земле 16 сентября. Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Буря вызвана самой мощной вспышкой класса X4.5, которую Солнце выбросило 14 сентября. Она сопровождался корональным выбросом массы, достигшим Земли 16 сентября.

По прогнозам, магнитная буря будет сильной, категории G3, ожидается, что северные сияния можно увидеть гораздо дальше к югу, чем обычно.

Высокий уровень геомагнитной активности на Земле продлится до 17 сентября.

С 19 по 25 сентября геомагнитное поле Земли будет находиться в спокойном состоянии, а с 26 по 28 шторма усилятся снова до опасного красного уровня.

Во время магнитных бурь многие люди испытывают головную боль, головокружение, повышенную усталость, а также обострение хронических заболеваний.

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