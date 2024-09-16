Президент Зеленський підписав закон про створення Сил безпілотних систем у ЗСУ

Сили безпілотних систем офіційно в складі ЗСУ.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який вводить до складу Збройних сил України нову структуру — Сили безпілотних систем.

Мова йде про законопроект №11507, який вносить зміни до статті 3 Закону «Про Збройні Сили України» з метою посилення спроможностей ЗСУ у використанні безпілотних та роботизованих систем на повітрі, морі та суші.

Зміни до закону спрямовані на забезпечення готовності Збройних сил до застосування безпілотних технологій у військових операціях. Відтепер до окремих родів сил ЗСУ офіційно включаються Сили безпілотних систем.

Нагадаємо, що в чинній редакції закону окремі роди сил ЗСУ включають Сили спеціальних операцій, Сили територіальної оборони, Сили логістики, Сили підтримки та Медичні сили. Реалізація закону буде здійснена в межах коштів бюджету Міністерства оборони на відповідний рік.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.