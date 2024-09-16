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В Україні для бізнесу з 18 вересня запрацює електронна послуга єДозвіл

15:05, 16 вересня 2024
18 вересня запрацює перша електронна послуга.
В Україні для бізнесу з 18 вересня запрацює електронна послуга єДозвіл
Джерело фото: Міністерство економіки України
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Єдина державна електронна система дозвільних документів (єДозвіл) стане доступною для підприємців. Уже 18 вересня запрацює перша електронна послуга. Про це повідомила перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко.

«Ми запускаємо систему єДозвіл. Вже післязавтра підприємцям на порталі Дія стане доступна послуга з реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці. Ця послуга є частиною комплексної послуги е-Підприємець. Раніше декларація реєструвалася територіальним центром Держпраці за п’ять днів. Відтепер бізнес зможе подати декларацію зручно та швидко в один клік, а система єДозвіл автоматично перевірить та зареєструє її», — сказала вона.

За словами Юлії Свириденко, ця електронна послуга потрібна підприємствам, які мають на виробництві важкі машини та механізми. Минулого року документ подали понад 13,2 тисячі підприємців, у січні-липні 2024 року — майже 8 тисяч.

Якщо раніше документ могли повернути, якщо не вистачало певної інформації, і бізнесу доводилося проходити увесь процес наново, витрачаючи час, то зараз завдяки єДозволу процес подання декларацій буде автоматизованим.

Система прослідкує за повнотою інформації та вкаже, якщо якесь з полів не заповнено. За умови заповнення всіх полів повернень не буде взагалі. Тобто, якщо вдалося відправити декларацію через Дію, тоді система її автоматично прийме.

За словами Юлії Свириденко, Уряд працює над розширенням переліку послуг, які бізнес зможе отримати через єДозвіл. На засіданні 13 вересня Уряд додав до цього переліку висновок Мінекономіки, який дає право подовжити граничний строк розрахунків за експортно-імпортними операціями. 

«До сьогодні висновок видавався в паперовій формі. Незабаром подача документів займатиме до години часу замість кількох днів», — розповіла Юлія Свириденко.

У Мінекономіки зазначили, що ця послуга запрацює у жовтні й теж буде доступною в Дії. 

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