Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о рейтинге

Проект закона поможет улучшить инвестиционный климат в Украине, оживление инвестиционных процессов, минимизацию рисков на рынках капитала.

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Верховная Рада 19 сентября приняла во втором чтении законопроект 5819 о рейтинге. Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой политики Даниил Гетманцев.

Проект закона направлен на установление правовых основ определения рейтингов и их использования, приведение деятельности рейтинговых агентств в Украине в соответствие с требованиями Регламента ЕС.

Кроме того, документ поможет улучшить инвестиционный климат в Украине, оживление инвестиционных процессов, минимизацию рисков на рынках капитала.

Законопроект вступает в силу с 2026 года.

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