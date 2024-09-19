Юристы объяснили, что делать в случае незаконного задержания ТЦК и СП

Специалисты объяснили, что может быть причиной административного задержания и кто может его осуществлять.

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Как поясняют в Координационном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи, по обращению ТЦК и СП органы и подразделения, входящие в систему полиции, осуществляют административное задержание и доставку призывников, военнообязанных и резервистов, совершивших административные правонарушения.

Ниже в карточках юристы объяснили:

как оформляется административное задержание;

какие сроки административного задержания;

что делать в случае незаконного задержания ТЦК и СП.

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