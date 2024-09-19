Юристи пояснили, що робити у разі незаконного затримання ТЦК та СП

Фахівці пояснили, що може бути причиною адміністративного затримання та хто може його здійснювати.

Ілюстраційне зображення

Як пояснюють у Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги, за зверненням ТЦК та СП органи та підрозділи, що входять до системи поліції, здійснюють адміністративне затримання та доставлення призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які вчинили адміністративні правопорушення.

Нижче у картках юристи пояснили:

як оформляється адміністративне затримання;

які строки адміністративного затримання;

що робити у разі незаконного затримання ТЦК та СП.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.