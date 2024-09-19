Юристи пояснили, що робити у разі незаконного затримання ТЦК та СП

Як пояснюють у Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги, за зверненням ТЦК та СП органи та підрозділи, що входять до системи поліції, здійснюють адміністративне затримання та доставлення призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які вчинили адміністративні правопорушення.
Нижче у картках юристи пояснили:
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