23 кандидатів допустили до участі в доборі на посаду заступника керівника секретаріату ВККС

З 24 кандидатів, які подали документи для участі в доборі, допустили 23 осіб.

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Вища кваліфікаційна комісія суддів України повідомила, що відбулося засідання комісії з питань добору кандидатів на вакантну посаду державної служби категорії «А» – заступника керівника секретаріату ВККС.

За результатами засідання 23 кандидати допущено до участі в доборі:

Болгар Надія Сергіївна

Васильєв Сергій Володимирович

Ветлинська Оксана Василівна

Видмиш Тетяна Андріївна

Глазкова Наталія Олександрівна

Гуменюк Ірина Вікторівна

Дробко Ігор Олександрович

Жабокрик Денис Анатолійович

Левченко Максим Владиславович

Ліллемяе Олена Едуардівна

Мержук Володимир Петрович

Місько Наталя Олександрівна

Нетреба Ігор Віталійович

Підпала Ірина Валентинівна

Ризак Олександр Орестович

Руснак Інна Володимирівна

Сичук Катерина Миронівна

Соловйова Любов Володимирівна

Тарасенко Алла Миколаївна

Тимченко Ірина Володимирівна

Усатий Григорій Олександрович

Шевчук Валентин Павлович

Ярема Юлія Богданівна

Графік проведення співбесід буде затверджено найближчим часом.

Нагадаємо, що рішенням Комісії від 31 липня 2024 року оголошено добір на вакантну посаду державної служби категорії «А» – заступника керівника секретаріату Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Для участі в доборі подали документи 24 кандидати.

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