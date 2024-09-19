Рада прийняла закон про інформаційно-комунікаційну систему «Державний аграрний реєстр»

Документ вдосконалює функціонування Державного аграрного реєстру як інформаційної системи.

Фото: infopotik.com.ua

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У четвер, 19 вересня, Верховна Рада, в цілому підтримала законопроект про інформаційно-комунікаційну систему «Державний аграрний реєстр» 11063-д. Про це повідомили нардепи у соцмережах.

За документ проголосували 267 депутатів.

Документ спрямований на виконання Плану реалізації ініціативи Європейського Союзу «Ukraine Facility». Основною метою є удосконалення роботи Державного аграрного реєстру (ДАР) шляхом трансформації його у Реєстр виробників сільськогосподарської продукції (фермерський реєстр), що включатиме ряд підсистем.

Таке оновлення дозволить врахувати позиції міжнародних партнерів, зокрема Світового банку, а також відповідатиме Регламенту ЄС 2021/2115, який визначає правила підтримки стратегічних планів у сфері сільського господарства в країнах ЄС.

Розширений формат ДАР допоможе підвищити ефективність надання державної підтримки, коштів місцевих бюджетів, міжнародної технічної допомоги, грантів та інших видів допомоги. Також це дозволить привести регулювання діяльності реєстру у відповідність до Закону України «Про публічні електронні реєстри».

Згідно з прийнятим в цілому законом передбачається:

Розширення кола користувачів ДАР. Державну підтримку зможуть отримувати не лише виробники сільськогосподарської продукції, а й організації водокористувачів та суб’єкти агропромислового комплексу;

Врегулювання правового статусу ДАР та джерел його фінансування. Зокрема, ДАР визначений як комплексна інформаційна система, яка забезпечуватиме, зокрема, збирання, накопичення, інтегрування, зберігання, відображення, оброблення даних, у тому числі використання реєстрової інформації, надання адміністративних та інших публічних послуг.

Визначення повноважень держателя, адміністратора та технічного адміністратора ДАР, а також об’єктів ДАР та види реєстрової інформації, яка буде оброблятися в ньому;

Забезпечення можливості формування витягів з ДАР;

Визначення прав та обов’язків користувачів ДАР;

Визначення обов’язкового використання даних ДАР та/або програмних засобів ведення ДАР під час надання державної підтримки, надання часткових гарантій за кредитними зобов’язаннями суб’єктами малого і середнього бізнесу, надання підтримки страхування сільськогосподарської продукції;

Приведення положень, які регулюють функціонування ДАР, у відповідність до вимог Закону України «Про публічні електронні реєстри»;

Формування окремих підсистем (розділів) реєстру, що забезпечить можливість чинний Державний аграрний реєстр, який на сьогоднішній функціонує відповідно до Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України», перетворити на Державний реєстр виробників сільськогосподарської продукції (фермерський реєстр).

Впровадження моніторингу цільового використання державної підтримки і допомоги, грантів у сільському господарстві з урахуванням позиції міжнародних партнерів;

Забезпечення електронної інформаційної взаємодії ДАР з іншими інформаційно-комунікаційними системами, електронно-інформаційними ресурсами, кадастрами та системами.

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