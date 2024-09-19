Хто із держслужбовців може розраховувати на премію за результатами щорічного оцінювання службової діяльності

У НАДС відповіли, кому встановлюється премія за результатами щорічного оцінювання службової діяльності.

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У Національному агентстві України з питань державної служби повідомили, що державним службовця, які отримали відмінну оцінку, у 2024 році встановлюється премія за результатами щорічного оцінювання службової діяльності.

Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», у НАДС презентували дашборд щодо кількісного складу державних службовців в Україні. Це програмне рішення має дозволили одержувати та аналізувати статистичні дані в реальному часі, щоб розуміти кадрові тенденції на державній службі.

Роз’яснення щодо встановлення премії за результатами щорічного оцінювання службової діяльності у цьому році представили у НАДС. Ознайомитися з ним можна у документі нижче:

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