У Києві театр Франка почав продаж квитків з верифікацією через Дію — так боротимуться зі спекулянтами

Тепер одна людина може придбати не більше 4 квитків на одну постановку.

У Києві театр Франка почав продаж квитків з верифікацією через Дія.Підпис. Тепер одна людина може придбати не більше 4 квитків на одну постановку. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Нововведення запрацюють уже з жовтня і стосуватимуться таких вистав у Національному академічному драматичному театрі Івана Франка:

«Конотопська відьма» від 30.10;

«Грек Зорб» від 24.10;

«Авантюрист» від 27.10;

«Житейське море» від 23.10;

«Весілля Фігаро» від 26.10.

Такі заходи запроваджені для того, щоб боротися зі спекулянтами.

Театр першим у сфері мистецтва інтегрував Дія.Підпис для верифікації акаунтів. Тепер лише з верифікацією можна придбати квитки на сайті на зазначені вистави.

Відомо, що продаж квитків у цьому театрі відкривається за 3 місяці до показу, і на окремі популярні вистави квитки розкуповують за кілька годин. Тепер одна людина може придбати не більше 4-х квитків на одну виставу.

«Дія.Підпис вже працює в Укрзалізниці й допомагає відсіювати спекулянтів. Українці давно просили про таку ж систему для купівлі квитків у театр Франка, бо Дія — це зручно. А зараз ви вже можете верифікувати свій акаунт через Дія.Підпис на сайті театру», - зазначив Михайло Федоров.

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