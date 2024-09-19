Українцям роз’яснили питання щодо отримання субсидії.

Фото: minfin.com.ua

Міністерство соціальної політики України пояснило, чи впливає отримання одноразової матеріальної допомоги на оздоровлення на призначення і розмір субсидії.

У відомстві зазначили, що до сукупного доходу включаються заробітна плата; грошове забезпечення військовослужбовців; пенсія; стипендія (крім соціальної, яка надається дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа); соціальні виплати, зокрема, пільги на оплату ЖКП, придбання твердого палива та скрапленого газу; допомога по безробіттю, інші страхові виплати; грошові перекази, отримані з-за кордону; дивіденди від цінних паперів; кошти, отримані особою від оренди землі, продажу майна тощо.

«При цьому допомога, компенсація, яка надається відповідно до законодавства або за рішеннями органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій і є одноразовою та отримана протягом одного календарного року, до середньомісячного сукупного доходу домогосподарства НЕ враховується.

Тобто її отримання ніяк не вплине на вашу субсидію», - заявили у Мінсоцполітики.

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