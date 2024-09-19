Данило Гетманцев заявив, що держава втрачає щороку через схеми на митниці близько 100 млрд гривень

За словами народного депутата, необхідність реформування митної служби назріла вже давно.

Як писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада прийняла законопроєкт 6490 про перезавантаження митниці у цілому. За словами одного з його авторів, народного депутата та голови парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, необхідність реформування митної служби назріла вже давно, адже близько 100 млрд грн втрачає держава щороку через схеми на митниці.

За словами Гетманцева, до другого читання були внесені пропозиції та поправки, спрямовані на удосконалення правових засад проходження служби в митних органах, зокрема врегулювання істотних умов контракту про проходження служби в митних органах, визначення вимог до професійної компетентності посадових осіб митних органів, запровадження процедури ротацій посадових осіб митних органів, перевірок на доброчесність та моніторингу способу життя, можливість проведення психофізіологічного опитування із застосуванням поліграфа посадових осіб митних органів.

Також під час підготовки проекту до другого читання Комітетом було врегульовано умови оплати праці посадових осіб митних органів.

Крім того, удосконалюються підходи до формування конкурсної комісій з проведення конкурсу на посаду керівника центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, атестаційних комісій та комісії з проведення зовнішньої незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, тощо.

Що передбачає ухвалений парламентом законопроєкт про перезавантаження митниці, Данило Гетманцев пояснив у відео нижче:

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.