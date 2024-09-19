Даниил Гетманцев заявил, что государство теряет ежегодно из-за схем на таможне около 100 млрд гривен

По словам народного депутата, необходимость реформирования таможенной службы назрела уже давно.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада приняла законопроект 6490 о перезагрузке таможни в целом. По словам одного из его авторов, народного депутата и главы парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, необходимость реформирования таможенной службы назрела уже давно, ведь около 100 млрд грн теряет государство ежегодно из-за схем на таможне.

По словам Гетманцева, во второе чтение были внесены предложения и поправки, направленные на усовершенствование правовых основ прохождения службы в таможенных органах, в частности урегулирование существенных условий контракта о прохождении службы в таможенных органах, определение требований к профессиональной компетентности должностных лиц таможенных органов, введение процедуры ротаций должностных лиц таможенных органов, проверок на добродетельность и мониторинга образа жизни, возможность проведения психофизиологического опроса с применением полиграфа должностных лиц таможенных органов

Также при подготовке проекта ко второму чтению Комитетом были урегулированы условия оплаты труда должностных лиц таможенных органов.

Кроме того, совершенствуются подходы к формированию конкурсной комиссии по проведению конкурса на должность руководителя центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную таможенную политику, аттестационных комиссий и комиссии по проведению внешней независимой оценки (аудита) эффективности деятельности центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную таможенную политику , и т.д.

Что предусматривает принятый парламентом законопроект о перезагрузке таможни, Даниил Гетманцев объяснил в видео ниже:

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