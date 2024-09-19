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В Минсоцполитики объяснили, влияет ли получение единовременной материальной помощи на размер субсидии

12:46, 19 сентября 2024
Украинцам разъяснили вопросы получения субсидии.
В Минсоцполитики объяснили, влияет ли получение единовременной материальной помощи на размер субсидии
Фото: minfin.com.ua
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Министерство социальной политики Украины объяснило, влияет ли получение одноразовой материальной помощи на оздоровление на назначение и размер субсидии.

В ведомстве отметили, что в совокупный доход включаются заработная плата; денежное довольствие военнослужащих; пенсия; стипендия (кроме социальной, предоставляемой детям-сиротам, детям, лишенным родительской опеки, и лицам из их числа); социальные выплаты, в частности, льготы на оплату ЖКУ, приобретение твердого топлива и сжиженного газа; пособие по безработице, другие страховые выплаты; денежные переводы, полученные из-за границы; дивиденды от ценных бумаг; средства, полученные лицом от аренды земли, продажи имущества и т.п.

«При этом помощь, компенсация, предоставляемая в соответствии с законодательством или по решениям органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций и является одноразовой и получена в течение одного календарного года, в среднемесячный совокупный доход домохозяйства не учитывается.

То есть, ее получение никак не повлияет на вашу субсидию», - заявили в Минсоцполитики.

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