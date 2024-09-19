В Киеве театр Франко начал продажу билетов с верификацией через Дія — так будут бороться со спекулянтами

Теперь один человек может приобрести не больше 4 билетов на одну постановку.

В Киеве Национальный академический драматический театр им. Ивана Франко начал продажу билетов с верификацией через Дія.Підпис. Теперь один человек может приобрести не больше 4 билетов на одну постановку. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Нововведения заработают уже с октября и будут касаться таких спектаклей в Национальном академическом драматическом театре Ивана Франко:

«Конотопская ведьма» от 30.10;

«Грек Зорб» от 24.10;

«Авантюрист» от 27.10;

«Житейское море» от 23.10;

«Свадьба Фигаро» от 26.10.

Такие меры предприняты для того, чтобы бороться со спекулянтами.

Театр первым в сфере искусства интегрировал Дія.Підпис для верификации аккаунтов. Теперь только с верификацией можно приобрести билеты на сайте на указанные представления.

Известно, что продажа билетов в этом театре открывается за 3 месяца до показа, и на некоторые популярные представления билеты раскупают за несколько часов. Теперь один человек может приобрести не более 4 билетов на один спектакль.

«Дія.Підпис уже работает в Укрзализныце и помогает отсеивать спекулянтов. Украинцы давно просили о такой же системе для покупки билетов в театр Франко, потому что Дія это удобно. А теперь вы уже можете верифицировать свой аккаунт через Дія.Підпис на сайте театра», - отметил Михаил Федоров.

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