Практика судов
  1. В Украине

В Киеве театр Франко начал продажу билетов с верификацией через Дія — так будут бороться со спекулянтами

11:52, 19 сентября 2024
Теперь один человек может приобрести не больше 4 билетов на одну постановку.
В Киеве театр Франко начал продажу билетов с верификацией через Дія — так будут бороться со спекулянтами
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве Национальный академический драматический театр им. Ивана Франко начал продажу билетов с верификацией через Дія.Підпис. Теперь один человек может приобрести не больше 4 билетов на одну постановку. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Нововведения заработают уже с октября и будут касаться таких спектаклей в Национальном академическом драматическом театре Ивана Франко:

  • «Конотопская ведьма» от 30.10;
  • «Грек Зорб» от 24.10;
  • «Авантюрист» от 27.10;
  • «Житейское море» от 23.10;
  • «Свадьба Фигаро» от 26.10.

Такие меры предприняты для того, чтобы бороться со спекулянтами.

Театр первым в сфере искусства интегрировал Дія.Підпис для верификации аккаунтов. Теперь только с верификацией можно приобрести билеты на сайте на указанные представления.

Известно, что продажа билетов в этом театре открывается за 3 месяца до показа, и на некоторые популярные представления билеты раскупают за несколько часов. Теперь один человек может приобрести не более 4 билетов на один спектакль.

«Дія.Підпис уже работает в Укрзализныце и помогает отсеивать спекулянтов. Украинцы давно просили о такой же системе для покупки билетов в театр Франко, потому что Дія это удобно. А теперь вы уже можете верифицировать свой аккаунт через Дія.Підпис на сайте театра», - отметил Михаил Федоров.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Глава ГСА объяснил, заложены ли в проект бюджета на 2025 год средства на выплату ежемесячных премий судьям до 40%

В проекте бюджета дополнительно заложили 1,3 млрд грн на выплату судейского вознаграждения, отметил Максим Пампура, отвечая на вопрос о перспективах выполнения нормы о премиях судьям.

Глава ВККС объяснил, будет ли снижен проходной балл за этап тестирования когнитивных способностей

Комиссия хотела бы иметь возможность уменьшить проходной балл за этот этап, но пока это невозможно – глава ВККС Андрей Пасечник.

У главы ВККС Андрея Пасечника поинтересовались, испытывает ли Комиссия «моббинг» со стороны ГРД в связи с призывами игнорировать решение БП ВС относительно субъекта оценивания судьи

Председатель ВККС Андрей Пасичник, отвечая на вопрос о назначении в пленарном составе рассмотрения вопроса оценивания судей, которые уже прошли его в коллегии, и призывов к игнорированию Комиссией решения БП ВС, отметил, что Общественный совет добропорядочности не является работодателем для ВККС, поэтому такого явления , как «моббинг» здесь быть не может.

XX съезд судей Украины: текстовая и онлайн трансляция, день второй

Обсуждение проблем судебной власти, доклады главы ВККС и и. о. главы Государственной судебной администрации.

Организатор коррупционного преступления сможет избежать перспективы тюрьмы при разоблачении другого организатора – законопроект

Размер штрафа для коррупционеров в случае принятия законопроекта о соглашениях со следствием будет составлять от 340 тысяч до 102 млн грн.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Валентина Луганська
    Валентина Луганська
    суддя Луганського апеляційного суду
  • Леся Федорак
    Леся Федорак
    суддя Вищого антикорупційного суду
  • Зоя Плеханова
    Зоя Плеханова
    суддя Закарпатського окружного адміністративного суду