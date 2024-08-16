Комітет підтримав законопроект щодо вдосконалення Державного аграрного реєстру

Комітет з питань аграрної та земельної політики рекомендує прийняти в цілому євроінтеграційний законопроект про Державний аграрний реєстр

Комітет Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики підтримав євроінтеграційний законопроект 11063-д «Про інформаційно-комунікаційну систему «Державний аграрний реєстр» і рекомендував його до прийняття в другому читанні. Про це повідомляє прес-служба парламенту.

Цей законопроект спрямований на виконання Плану реалізації ініціативи Європейського Союзу «Ukraine Facility». Основною метою законопроекту є удосконалення роботи Державного аграрного реєстру (ДАР) шляхом трансформації його у Реєстр виробників сільськогосподарської продукції (фермерський реєстр), що включатиме ряд підсистем.

Таке оновлення дозволить врахувати позиції міжнародних партнерів, зокрема Світового банку, а також відповідатиме Регламенту ЄС 2021/2115, який визначає правила підтримки стратегічних планів у сфері сільського господарства в країнах ЄС.

Розширений формат ДАР допоможе підвищити ефективність надання державної підтримки, коштів місцевих бюджетів, міжнародної технічної допомоги, грантів та інших видів допомоги. Також це дозволить привести регулювання діяльності реєстру у відповідність до Закону України «Про публічні електронні реєстри».

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