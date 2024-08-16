Адвокати попереджають про небезпеки законопроекту щодо затримання за допомогою електрошокерів

У НААУ зазначають, що застосування електрошокових пристроїв може бути небезпечним, наприклад при онкологічних та серцевих захворюваннях, а також при неврологічних розладах.

Фото: поліція

Як писала «Судово-юридична газета», поліції мають намір дозволити використовувати електрошокери при затриманні громадян. Пропонуються три додаткові підстави для застосування електрошокових пристроїв. У Національній асоціації адвокатів України попередили про небезпеки цієї ініціативи.

Адвокати нагадують, що у МВС підготували, а Кабмін вніс до Верховної Ради законопроект №11420 «Про внесення змін до статті 45 Закону «Про Національну поліцію» щодо вдосконалення правових підстав і особливостей застосування спеціальних засобів».

Сьогодні електрошокові пристрої контактної та контактно-дистанційної дії дозволяється застосовувати лише у двох випадках:

для відбиття нападу на поліцейського, іншу особу або об’єкт, що перебуває під охороною;

для відбиття нападу тварини, що загрожує життю і здоров’ю особи чи поліцейського.

Проектом пропонується розширити цей перелік та дозволити застосовувати спецзасоби також під час затримання осіб, які:

підозрюються в учиненні кримінального правопорушення та чинять опір поліцейському або намагаються втекти;

чинять фізичну протидію поліцейському;

намагаються втекти з-під варти.

У Комітеті Національної асоціації адвокатів України з питань захисту прав людини проаналізували таку ініціативу та відзначили, що значення затримання полягає в запобіганні ухилення особи від слідства і суду, припиненні його кримінально-протиправної діяльності, запобіганні фальсифікації доказів.

"При цьому в переважній більшості випадків поліція не володіє інформацією про особу, яку планує затримати, крім як її ім’я і підстави затримання. І якщо у процесі затримання представник поліції вирішить застосувати до особи з певними захворюваннями, які не є очевидними, електрошоковий пристрій, то це потягне різке погіршення стану її здоров’я або навіть смерть", - зазначають адвокати.

У НААУ підкреслили, що застосування електрошокових пристроїв може бути небезпечним, наприклад при онкологічних захворюваннях (загроза стимулювання зростання та прогресування пухлин або метастазів), серцевих захворюваннях (ризик ураження серця), неврологічних розладах (вплив на нервову систему).

"Важливо, щоб правоохоронні органи були обізнані про ці ризики та уникали застосування електрошокерів щодо осіб, якщо стан їх здоров’я не встановлений", - додали у НААУ.

Як повідомляється, у НААУ не підтримали доповнення п. 6 ч. 3 ст. 45 Закону в частині застосування спецзсобів під час затримання з опором або фізичної протидії поліцейському. Адже в таких випадках існує реальна загроза заподіяння серйозної шкоди здоров’ю особи або смерті.

А от для спроб втечі з-під варти, коли поліцейським достовірно відомо про відсутність медичних протипоказань, застосування електрошокових пристроїв може бути сприйнято. Відповідне застереження обовʼязково має бути прописане у законі, заявили у Націоальній асоціації адвокатів.

Слід зазначити, що в 2020 році пропонувалося застосовувати електрошокери до порушників карантину, але тоді відповідний законопроект не пройшов парламент.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада 22 травня схвалила в першому читанні законопроект про внесення змін до Закону «Про Національну гвардію України» №10311, за яким Нацгвардія зможе застосовувати кайданки та електрошокери.

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