Головне управління Пенсійного фонду України в Одеській області роз’яснило, який розмір пенсійного збору при першій реєстрації легкового авто в Україні.
Збір на обов’язкове державне пенсійне страхування фізичні та юридичні особи мають сплатити при першій державній реєстрації легкового автомобіля на території України. Нарахування та сплата збору регулюється Законом України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування» від 26 червня 1997 року № 400/97-ВР (зі змінами) та Порядком сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 1998 року № 1740.
Розмір пенсійного збору залежить від вартості авто та прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який з 1 січня цього року становить 3028 грн.
Вартість легкового автомобіля визначається відповідно до договору купівлі-продажу, договору міни, довідки органів митної служби, акту експертної оцінки вартості чи інших документів, що підтверджують цю вартість, без урахування податку на додану вартість.
Відповідно до пункту 8 статті 4 Закону України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування», ставки збору встановлюються у таких розмірах:
Збір сплачується на бюджетні рахунки, відкриті в органах Казначейства, за місцем проведення першої державної реєстрації в Україні легкового автомобіля в сервісних центрах МВС.
Згідно з пунктом 7 статті 1 Закону України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування» норма сплати пенсійного збору не стосується:
Наголошується, що при першій державній реєстрації в Україні легкового автомобіля, ввезеного на територію України, як гуманітарна допомога, збір сплачується на загальних підставах.
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