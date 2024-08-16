Практика судів
  1. В Україні

Який розмір пенсійного збору при першій реєстрації легкового авто в Україні

22:54, 16 серпня 2024
Розмір пенсійного збору залежить від вартості авто та прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який з 1 січня цього року становить 3028 грн.
Який розмір пенсійного збору при першій реєстрації легкового авто в Україні
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головне управління Пенсійного фонду України в Одеській області роз’яснило, який розмір пенсійного збору при першій реєстрації легкового авто в Україні.

Збір на обов’язкове державне пенсійне страхування фізичні та юридичні особи мають сплатити при першій  державній реєстрації легкового автомобіля на території України. Нарахування та сплата збору регулюється Законом України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування» від 26 червня 1997 року № 400/97-ВР (зі змінами) та Порядком сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 1998 року № 1740.

Розмір пенсійного збору залежить від вартості авто та прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який з 1 січня цього року становить 3028 грн.

Вартість легкового автомобіля визначається відповідно до договору купівлі-продажу, договору міни, довідки органів митної служби, акту експертної оцінки вартості чи інших документів, що підтверджують цю вартість, без урахування податку на додану вартість.

Відповідно до пункту 8 статті 4 Закону України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування», ставки збору встановлюються у таких розмірах:

  • для авто вартістю до 165 розмірів ПМПО (з 1 січня – 499 620 грн) – 3% від вартості;
  • для авто вартістю від 165 до 290 розмірів ПМПО (з 1 січня – від 499 620 грн до 878 120 грн) – 4% від вартості;
  • для авто вартістю понад 290 розмірів ПМПО (з 1 січня – 878 120 грн) – 5% від вартості.

Збір сплачується на бюджетні рахунки, відкриті в органах Казначейства, за місцем проведення першої державної реєстрації в Україні легкового автомобіля в сервісних центрах МВС.

Згідно з пунктом 7 статті 1 Закону України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування» норма сплати пенсійного збору не стосується:

  • легкових авто, оснащених виключно електричними двигунами;
  • випадків забезпечення легковими автомобілями осіб з інвалідністю згідно із законодавством;
  • успадкування легкових автомобілів відповідно до закону.

Наголошується, що при першій державній реєстрації в Україні легкового автомобіля, ввезеного на територію України, як гуманітарна допомога, збір сплачується на загальних підставах.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 
 
 

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін дав право на 100% бронювання інтернет-провайдерам з прибутком більш, ніж 20 млн на місяць, та мобільним операторам

Провайдери, які мають прибуток більше 20 млн грн на місяць та виконали інші умови, зможуть забронювати усіх працівників.

Кабмін прийняв постанову про забезпечення населення засобами захисту органів дихання

Розширено межі умов, на випадок виникнення яких створюються запаси засобів індивідуального захисту органів дихання.

Володимир Зеленський призначив Владислава Власюка уповноваженим Президента з питань санкційної політики

Владислав Власюк призначений Радником – уповноваженим Президента України з питань санкційної політики.

Дітям дипломатів, які навчаються в школах за кордоном, будуть компенсувати витрати на освіту з бюджету

Кабмін передбачив компенсацію витрат на освіту дітей працівників дипломатичної служби за рахунок бюджетних коштів.

Є підозра, що ВККС буде відбирати суддів апеляційних судів лише для того, щоб швидше заповнити вакансії, а не для того, щоб отримати якісних суддів – USAID та IDLO

Проекти технічної допомоги Україні виступили проти зменшення вимог до когнітивного тестування та повідомили, що якщо кандидатів з високими балами за IQ-тест буде мало, можна оголосити новий конкурс.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Сакара
    Наталія Сакара
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Микола Ковтунович
    Микола Ковтунович
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Євген Сорочко
    Євген Сорочко
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду