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Кабмін прийняв постанову про забезпечення населення засобами захисту органів дихання

16:18, 16 серпня 2024
Розширено межі умов, на випадок виникнення яких створюються запаси засобів індивідуального захисту органів дихання.
Кабмін прийняв постанову про забезпечення населення засобами захисту органів дихання
Джерело фото: ldubgd.edu.ua
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Кабмін на засіданні 16 серпня визначив механізм забезпечення непрацюючого населення засобами індивідуального захисту органів дихання від бойових отруйних речовин.

Також розширено межі умов, на випадок виникнення яких створюються запаси засобів індивідуального захисту органів дихання.

Крім того, визначено порядок накопичення засобів радіаційного і хімічного захисту для забезпечення працівників місцевих державних адміністрацій та працівників органів місцевого самоврядування.

Відповідні зміни Уряд вніс до постанови від 19.08.2002 №1200 «Про затвердження Порядку забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю».

Це зроблено з метою приведення її у відповідність до положень Закону №3441-IX.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Кабмін постановою від 13 серпня 2024 р. №923 вніс зміни до низки нормативно-правови актів щодо уточнення повноважень суб’єктів забезпечення цивільного захисту у разі надзвичайних ситуацій.

Крім того, як раніше писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада готується прийняти за основу законопроект 11345 щодо запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків, формування фонду захисних споруд цивільного захисту, створення класів та центрів безпеки. Відповідно до нього зокрема встановлюється, що комісійні обстеження військовим командуванням об’єктів підземного простору різного призначення усіх форм власності можуть стосуватися, у тому числі, усіх будинків та земельних ділянок приватної форми власності, багатоповерхових будинків, які належать співвласникам на праві спільної сумісної власності.

Автор: Наталя Мамченко 

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