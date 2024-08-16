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У Запоріжжі місцевий знайшов рештки мамонта на березі Дніпра

22:36, 16 серпня 2024
Вони належать унікальному для півдня України виду тварин - мамонту найвеличнішому.
У Запоріжжі місцевий знайшов рештки мамонта на березі Дніпра
Фото: suspilne.media
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У Запоріжжі місцевий житель знайшов кістки мамонта на березі Дніпра. Про це повідомляє «Суспільне Запоріжжя».

«Знайшов кістки в воді, біля берега. Воно схоже на каміння, але було зрозуміло, що то кістки. Я сфотографував на телефон, і пішов далі. Запам'ятав те місце, просто. Я почав думати про те, що, можливо, це комусь цікаво», — розповів чоловік.

Він звернувся до керівника відділу охорони пам’яток історії, археології та природи Національного заповідника «Хортиця» Михайла Муленка та показав йому місце, де лежали рештки.

Під час огляду кісток дослідники зробили припущення, що це рештки тварини мамонтової фауни. Натомість палеонтологи з Києва допомогли встановити, що рештки - це виявлені праві плечова кістка, лопатка та гомілка належать мамонту найвеличнішому.

«Для Запоріжжя ця знахідка насправді досить цікава і можна казати, що це дійсно унікальна знахідка, яка може допомогти зрозуміти, як мігрували ці тварини, чи мешкали вони тут, чи, можливо, ці рештки просто притягло льодовиком» - заявив Муленко.

За його словами, це найпізніший представник саме мамонтової фауни, який мешкав на території Північної півкулі: Америка, Європа, Азія, Сибір.

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