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Наніс 25 ударів: жителю Рівного загрожує до 10 років за ґратами за вбивство переселенця

07:18, 17 серпня 2024
Постраждалий отримав серйозні травми, внаслідок яких помер.
Наніс 25 ударів: жителю Рівного загрожує до 10 років за ґратами за вбивство переселенця
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Жителю Рівного загрожує до 10 років за ґратами за вбивство 61-річного переселенця з Луганщини. Про це повідомляє обласна прокуратура. 

Досудовим розслідуванням встановлено, що у травні цього року 44-річний чоловік прийшов в гості до свого знайомого жителя Здолбунова. Під час застілля господар поскаржився на сусіда, 61-річного мешканця Луганщини, який знайшов тимчасовий прихисток на Рівненщині.

Обвинувачений вирішив допомогти знайомому «розібратися» з сусідом, увірвався до його квартири та наніс чоловіку 25 ударів кулаками та ногами, чим спричинив тяжкі тілесні ушкодження. Від отриманих травм потерпілий за кілька днів помер.

Обвинувачений свою вину визнає у повному обсязі. Справу скеровано до суду. 

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