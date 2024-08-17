Наніс 25 ударів: жителю Рівного загрожує до 10 років за ґратами за вбивство переселенця

Постраждалий отримав серйозні травми, внаслідок яких помер.

Жителю Рівного загрожує до 10 років за ґратами за вбивство 61-річного переселенця з Луганщини. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у травні цього року 44-річний чоловік прийшов в гості до свого знайомого жителя Здолбунова. Під час застілля господар поскаржився на сусіда, 61-річного мешканця Луганщини, який знайшов тимчасовий прихисток на Рівненщині.

Обвинувачений вирішив допомогти знайомому «розібратися» з сусідом, увірвався до його квартири та наніс чоловіку 25 ударів кулаками та ногами, чим спричинив тяжкі тілесні ушкодження. Від отриманих травм потерпілий за кілька днів помер.

Обвинувачений свою вину визнає у повному обсязі. Справу скеровано до суду.

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