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Поліція нагадала основні правила дорожнього руху для велосипедистів

22:18, 16 серпня 2024
Рухатися по проїзній частині на велосипедах дозволяється особам, що досягли 14-річного віку.
Поліція нагадала основні правила дорожнього руху для велосипедистів
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Патрульна поліція України нагадала основні правила дорожнього руху для велосипедистів.

Зокрема, слід пам’ятати, що:

Велосипедисти повинні рухатися по велодоріжках, а якщо їх немає — по крайній правій смузі проїзної частини, в один ряд;

Рухатися по проїзній частині на велосипедах дозволяється особам, що досягли 14-річного віку;

Велосипед повинен мати справні гальма, звуковий сигнал, бути обладнаним світловідбивачами: спереду білого, позаду червоного, по боках жовтогарячого кольору;

Для руху в темну пору доби і в умовах недостатньої видимості на велосипеді повинен бути встановлений та увімкнений ліхтар (фара).

«Будьте уважні та дотримуйся правил безпеки», — наголосили патрульні.

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