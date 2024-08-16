Поліція нагадала основні правила дорожнього руху для велосипедистів

Патрульна поліція України нагадала основні правила дорожнього руху для велосипедистів.
Зокрема, слід пам’ятати, що:
Велосипедисти повинні рухатися по велодоріжках, а якщо їх немає — по крайній правій смузі проїзної частини, в один ряд;
Рухатися по проїзній частині на велосипедах дозволяється особам, що досягли 14-річного віку;
Велосипед повинен мати справні гальма, звуковий сигнал, бути обладнаним світловідбивачами: спереду білого, позаду червоного, по боках жовтогарячого кольору;
Для руху в темну пору доби і в умовах недостатньої видимості на велосипеді повинен бути встановлений та увімкнений ліхтар (фара).
«Будьте уважні та дотримуйся правил безпеки», — наголосили патрульні.
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