Володимир Зеленський призначив Владислава Власюка уповноваженим Президента з питань санкційної політики

Владислав Власюк призначений Радником – уповноваженим Президента України з питань санкційної політики.

Президент Володимир Зеленський видав указ, яким призначив уповноваженим Президента України з питань санкційної політики Владислава Власюка.

«Призначити Власюка Владислава Вікторовича Радником – уповноваженим Президента України з питань санкційної політики» - йдеться в Указі від 16 серпня.

Нагадаємо, що Владислав Власюк був секретарем міжнародної санкційної групи Єрмака–Макфола.

З 2017 по 2019 роки був Генеральним директором директорату з прав людини Міністерства юстиції України, а також у 2019 році - директором департаменту державної реєстрації та нотаріату Міністерства юстиції.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.