Владимир Зеленский назначил Владислава Власюка уполномоченным Президента по санкционной политике

Владислав Власюк назначен Советником – уполномоченным Президента Украины по вопросам санкционной политики.

Президент Владимир Зеленский издал указ, которым назначил уполномоченным Президента Украины по санкционной политике Владислава Власюка.

«Назначить Власюка Владислава Викторовича Советником – уполномоченным Президента Украины по санкционной политике» - говорится в Указе от 16 августа.

Напомним, что Владислав Власюк был секретарем международной санкционной группы Ермака-Макфола.

С 2017 по 2019 годы являлся Генеральным директором директората по правам человека Министерства юстиции Украины, а также в 2019 году – директором департамента государственной регистрации и нотариата Министерства юстиции.

Автор: Наталья Мамченко

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