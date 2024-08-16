Налоговые органы в Украине ошибочно применяют для трансфертного ценообразования нормы Platts – «Делойт»

Некоторые суды поддерживают позицию налоговых органов.

Фото из личного архива, Александр Ямпольский

В Україні податкове законодавство не обмежує платника податків використанням лише однієї бази даних для порівняння цін на експорт залізорудної сировини. Тож застосування винятково норм Platts податковими органами є помилкою.

Про це пише у блозі для Forbes директор практики з трансфертного ціноутворення «Делойт» в Україні Олександр Ямпольський.

Він наголошує, що український бізнес часто звертається до судів щодо скасування таких донарахувань, і вже є чимало випадків успішного оскарження рішень податкових органів із таким висновком: метод порівняння цін має бути застосований лише тоді, коли він є так само надійним, як і метод рентабельності.

Суди наголошують, що тягар доказування лежить на податкових органах. Отже, якщо компанія провела якісний аналіз, то податкові органи мають спочатку оскаржити її підхід і вже потім застосовувати власний метод.

«Проте деякі суди підтримують позицію податкових органів, стверджуючи, що вказані аспекти не так важливі. Один із суддів висловив позицію, що для порівняння цін на експорт залізорудної сировини потрібно використовувати тільки одну базу даних, а саме Platts. Податкове ж законодавство не обмежує платника податків лише одним джерелом інформації, а допускає широкий вибір джерел», — повідомляє Ямпольський.

Він зазначає, що така позиція підтверджена і міжнародною практикою, а саме Настановами ОЕСР (першоджерело правил трансфертного ціноутворення).

«Настанови не згадують про необхідність застосування ані єдиного джерела інформації, ані єдиного методу для аналізу. До речі, навіть українські податкові органи не завжди використовують одне й те саме джерело інформації під час своїх перевірок», — резюмує експерт.

Раніше Forbes зазначав, що податкова почала надсилати запити компаніям щодо донарахувань. Видання пояснило, як бізнесу на це реагувати і чому варто переглянути підходи до визначення рентабельності.

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