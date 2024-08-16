Детям дипломатов, которые учатся в школах за границей, будут компенсировать расходы на образование из бюджета

Кабмин предусмотрел компенсацию расходов на образование детей работников дипломатической службы за счет бюджетных средств.

Кабмин на заседании 16 августа внес изменения в Порядок оплаты расходов, связанных с получением детьми работников дипломатической службы, направленных в долгосрочную командировку, дошкольного и общего среднего образования.

Так, Порядок дополнен нормами о возможности компенсации расходов на образование детей работников дипломатической службы, направленных в долгосрочную командировку, связанных с получением их детьми дошкольного и общего среднего образования за счет бюджетных средств.

Кроме того, предусмотрен порядок оплаты таких расходов в случае начала (завершения) обучения ребенка посреди начального года.

Напомним, на рассмотрении парламента находится законопроект Кабмина о повышении налогов в связи с необходимостью изыскания 500 млрд грн на оборону, в том числе на зарплаты военнослужащим.

Автор: Наталья Мамченко

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