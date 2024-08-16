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Детям дипломатов, которые учатся в школах за границей, будут компенсировать расходы на образование из бюджета

15:24, 16 августа 2024
Кабмин предусмотрел компенсацию расходов на образование детей работников дипломатической службы за счет бюджетных средств.
Детям дипломатов, которые учатся в школах за границей, будут компенсировать расходы на образование из бюджета
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Кабмин на заседании 16 августа внес изменения в Порядок оплаты расходов, связанных с получением детьми работников дипломатической службы, направленных в долгосрочную командировку, дошкольного и общего среднего образования.

Так, Порядок дополнен нормами о возможности компенсации расходов на образование детей работников дипломатической службы, направленных в долгосрочную командировку, связанных с получением их детьми дошкольного и общего среднего образования за счет бюджетных средств.

Кроме того, предусмотрен порядок оплаты таких расходов в случае начала (завершения) обучения ребенка посреди начального года.

Напомним, на рассмотрении парламента находится законопроект Кабмина о повышении налогов в связи с необходимостью изыскания 500 млрд грн на оборону, в том числе на зарплаты военнослужащим.

Автор: Наталья Мамченко 

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