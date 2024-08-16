Практика судів
  1. Публікації
  2. / В Україні

Дітям дипломатів, які навчаються в школах за кордоном, будуть компенсувати витрати на освіту з бюджету

15:24, 16 серпня 2024
Кабмін передбачив компенсацію витрат на освіту дітей працівників дипломатичної служби за рахунок бюджетних коштів.
Дітям дипломатів, які навчаються в школах за кордоном, будуть компенсувати витрати на освіту з бюджету
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабмін на засіданні 16 серпня вніс зміни до Порядку оплати витрат, пов’язаних із здобуттям дітьми працівників дипломатичної служби, направлених у довготермінове відрядження, дошкільної та загальної середньої освіти.

Так, Порядок доповнено нормами щодо можливості компенсації витрат на освіту дітей працівників дипломатичної служби, направлених у довготермінове відрядження, повʼязаних із здобуттям їхніми дітьми дошкільної та загальної середньої освіти за рахунок бюджетних коштів.

Крім того, передбачено порядок оплати таких витрат у разі початку (завершення) навчання дитини посеред начального року.

Нагадаємо, наразі на розгляду парламенту знаходиться законопроект Кабміну про підвищення податків в звʼязку з необхідністю відшукання 500 млрд грн на оборону, у тому числі на зарплати військовослужбовцям.

Автор: Наталя Мамченко 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Володимир Зеленський призначив Владислава Власюка уповноваженим Президента з питань санкційної політики

Владислав Власюк призначений Радником – уповноваженим Президента України з питань санкційної політики.

Дітям дипломатів, які навчаються в школах за кордоном, будуть компенсувати витрати на освіту з бюджету

Кабмін передбачив компенсацію витрат на освіту дітей працівників дипломатичної служби за рахунок бюджетних коштів.

Є підозра, що ВККС буде відбирати суддів апеляційних судів лише для того, щоб швидше заповнити вакансії, а не для того, щоб отримати якісних суддів – USAID та IDLO

Проекти технічної допомоги Україні виступили проти зменшення вимог до когнітивного тестування та повідомили, що якщо кандидатів з високими балами за IQ-тест буде мало, можна оголосити новий конкурс.

Виправити відсутність даних про статус військовослужбовця в Армія+ можна без візиту до ТЦК, але не всім

Військовослужбовці не знаходять себе у застосунку Армія+ - Міноборони пояснило, як це виправити.

Кабмін спростив порядок отримання відстрочки для доглядачів

Уряд дещо спростив порядок отримання відстрочки для осіб, які доглядають чи утримують своїх родичів.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Сакара
    Наталія Сакара
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Микола Ковтунович
    Микола Ковтунович
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Євген Сорочко
    Євген Сорочко
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду