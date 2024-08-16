Дітям дипломатів, які навчаються в школах за кордоном, будуть компенсувати витрати на освіту з бюджету

Кабмін передбачив компенсацію витрат на освіту дітей працівників дипломатичної служби за рахунок бюджетних коштів.

Кабмін на засіданні 16 серпня вніс зміни до Порядку оплати витрат, пов’язаних із здобуттям дітьми працівників дипломатичної служби, направлених у довготермінове відрядження, дошкільної та загальної середньої освіти.

Так, Порядок доповнено нормами щодо можливості компенсації витрат на освіту дітей працівників дипломатичної служби, направлених у довготермінове відрядження, повʼязаних із здобуттям їхніми дітьми дошкільної та загальної середньої освіти за рахунок бюджетних коштів.

Крім того, передбачено порядок оплати таких витрат у разі початку (завершення) навчання дитини посеред начального року.

Нагадаємо, наразі на розгляду парламенту знаходиться законопроект Кабміну про підвищення податків в звʼязку з необхідністю відшукання 500 млрд грн на оборону, у тому числі на зарплати військовослужбовцям.

Автор: Наталя Мамченко

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