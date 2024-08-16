Дітям дипломатів, які навчаються в школах за кордоном, будуть компенсувати витрати на освіту з бюджету

Кабмін на засіданні 16 серпня вніс зміни до Порядку оплати витрат, пов’язаних із здобуттям дітьми працівників дипломатичної служби, направлених у довготермінове відрядження, дошкільної та загальної середньої освіти.
Так, Порядок доповнено нормами щодо можливості компенсації витрат на освіту дітей працівників дипломатичної служби, направлених у довготермінове відрядження, повʼязаних із здобуттям їхніми дітьми дошкільної та загальної середньої освіти за рахунок бюджетних коштів.
Крім того, передбачено порядок оплати таких витрат у разі початку (завершення) навчання дитини посеред начального року.
Нагадаємо, наразі на розгляду парламенту знаходиться законопроект Кабміну про підвищення податків в звʼязку з необхідністю відшукання 500 млрд грн на оборону, у тому числі на зарплати військовослужбовцям.
Автор: Наталя Мамченко
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