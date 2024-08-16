Полиция напомнила основные правила дорожного движения для велосипедистов

Двигаться по проезжей части на велосипедах разрешается лицам, достигшим 14-летнего возраста.

Патрульная полиция Украины напомнила о основных правилах дорожного движения для велосипедистов.

В частности, следует помнить, что:

Велосипедисты должны двигаться по велодорожкам, а если их нет – по крайней правой полосе проезжей части, в один ряд;

Двигаться по проезжей части на велосипедах разрешается лицам, достигшим 14-летнего возраста;

Велосипед должен иметь исправный тормоз, звуковой сигнал, быть оборудованным световозвращателями: спереди белого, позади красного, по бокам оранжевого цвета;

Для движения в темное время суток и в условиях недостаточной видимости на велосипеде должен быть установлен и включен фонарь (фара).

«Будьте внимательны и соблюдай правила безопасности», — подчеркнули патрульные.

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