Нанес 25 ударов: жителю Ровно грозит до 10 лет за решеткой за убийство переселенца

Пострадавший получил серьезные травмы, в результате которых умер.

Жителю Ровно грозит до 10 лет за решеткой за убийство 61-летнего переселенца из Луганской области. Об этом сообщает областная прокуратура.

Досудебным расследованием установлено, что в мае этого года 44-летний мужчина пришел в гости к знакомому жителя Здолбунова. Во время застолья хозяин пожаловался на соседа, 61-летнего жителя Луганщины, нашедшего временное убежище в Ровенской области.

Обвиняемый решил помочь знакомому «разобраться» с соседом, ворвался в его квартиру и нанес мужчине 25 ударов кулаками и ногами, чем нанес тяжелые телесные повреждения. От полученных травм потерпевший через несколько дней умер

Обвиняемый свою вину признает в полном объеме. Дело направлено в суд.

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