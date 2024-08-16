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В Запорожье местный нашел останки мамонта на берегу Днепра

22:36, 16 августа 2024
Они принадлежат уникальному для юга Украины виду животных - самому мамонту.
В Запорожье местный нашел останки мамонта на берегу Днепра
Фото: suspilne.media
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В Запорожье местный житель обнаружил кости мамонта на берегу Днепра. Об этом сообщает «Общественное Запорожье».

«Нашел кости в воде, у берега. Оно похоже на камни, но было понятно, что это кости. Я сфотографировал на телефон и пошел дальше. Запомнил это место, просто. Я начал думать о том, что, возможно, это кому интересно», — рассказал мужчина.

Он обратился к руководителю отдела охраны памятников истории, археологии и природы Национального заповедника «Хортица» Михаилу Муленко и показал ему место, где лежали остатки.

При осмотре костей исследователи сделали предположение, что это остатки животного мамонтовой фауны. Палеонтологи из Киева помогли установить, что остатки - это обнаруженные правые плечевая кость, лопатка и голень принадлежат мамонту самому великому.

«Для Запорожья эта находка действительно довольно интересна и можно говорить, что это действительно уникальная находка, которая может помочь понять, как мигрировали эти животные, жили ли они здесь, или, возможно, эти остатки просто привлекло ледником» - заявил Муленко.

По его словам, это самый поздний представитель именно мамонтовой фауны, проживавший на территории Северного полушария: Америка, Европа, Азия, Сибирь.

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