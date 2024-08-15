Військове командування уповноважать обстежити укриття усіх форм власності і забезпечити безперешкодний доступ до них населення

Комісійні обстеження військовим командуванням об’єктів підземного простору різного призначення усіх форм власності можуть стосуватися, у тому числі, усіх будинків та земельних ділянок приватної форми власності, багатоповерхових будинків, які належать співвласникам на праві спільної сумісної власності.

Військовому командуванню доручать здійснити комісійне обстеження об’єктів підземного простору різного призначення усіх форм власності, а також прийняття рішення щодо постановки їх на облік об’єктів фонду захисних споруд для використання як найпростіших укриттів.

Також військове командування буде встановлювати порядок використання за призначенням об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту всіх форм власності та відомчої належності, який повинен передбачати заходи щодо приведення будівель, споруд чи їх окремих частин у готовність до використання за призначенням.

Також йдеться про забезпечення цілодобового безперешкодного доступу до них населення, організацію укриття в ньому у разі можливості (наявність вільних місць, можливість доступу сторонніх осіб) усіх категорій населення; здійснення інформування населення про об’єкти зазначеного фонду, у тому числі у доступній для осіб з порушеннями зору та слуху формі.

Відповідний законопроект 11345 щодо запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків, формування фонду захисних споруд цивільного захисту, створення класів та центрів безпеки готується прийняти за основу Верховна Рада.

Такі комісійні обстеження (огляди) об’єктів підземного простору різного призначення усіх форм власності можуть стосуватися, у тому числі, усіх будинків та земельних ділянок приватної форми власності, багатоповерхових будинків, які належать співвласникам на праві спільної сумісної власності.

Разом з тим, як вказують експерти ГНЕУ ВР, Закон «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» (у редакції проекту) передбачає обов’язок співвласників будинку здійснювати обстеження наявних приміщень підземного простору, що є спільним майном, та, у разі якщо встановлено можливість їх використання як об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, облаштовувати в них такі об’єкти, забезпечувати їх утримання. При цьому, цим Законом встановлено, що такі об’єкти фонду захисних споруд цивільного захисту використовуються виключно для потреб співвласників та членів їхніх сімей, якщо інше не визначено загальними зборами та/або відповідними правочинами про отримання такої допомоги, а також законом (у редакції проекту).

У Законі «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» (у редакції проекту) передбачається обов’язок об’єднання здійснювати обстеження наявних приміщень підземного простору, що є спільним майном, та, у разі якщо встановлено можливість їх використання як об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту і прийнято відповідне рішення загальними зборами, облаштовувати в них об’єкти фонду захисних споруд цивільного захисту, забезпечувати їх утримання. При цьому, у ч. 4 ст. 22 цього Закону (у редакції проекту) передбачається, що об’єднання самостійно або із залученням представників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, інших необхідних посадових осіб організовує здійснення обстеження наявних в управлінні об’єктів з метою встановлення можливості їх використання як найпростіших укриттів, захисних споруд цивільного захисту з обов’язковим взяттям на облік фонду захисних споруд цивільного захисту відповідно до вимог законодавства.

Таким чином, приписи Закону (у редакції проекту) та інших законодавчих актів (у редакції проекту) по-різному унормовують питання обстеження об’єктів підземного простору різного призначення усіх форм власності та обов’язковість їхньої постановки на облік фонду захисних споруд. Через це, як вказує ГНЕУ, на практиці застосування таких норм виявиться проблематичним у зв’язку з різнобічним їхнім тлумаченням.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.