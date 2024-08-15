Военное командование уполномочат обследовать укрытия всех форм собственности и обеспечить беспрепятственный доступ к ним населения

Комиссионные обследования военным командованием объектов подземного пространства разного назначения всех форм собственности могут касаться, в том числе, всех домов и земельных участков частной формы собственности, многоэтажных домов, принадлежащих совладельцам на праве совместной собственности.

Военному командованию поручат осуществить комиссионное обследование объектов подземного пространства разного назначения всех форм собственности, а также принять решения о постановке их на учет объектов фонда защитных сооружений для использования в качестве простейших укрытий.

Также военное командование будет устанавливать порядок использования по назначению объектов фонда защитных сооружений гражданской защиты всех форм собственности и ведомственной принадлежности, предусматривающий меры по приведению зданий, сооружений или их отдельных частей в готовность к использованию по назначению.

Также речь идет об обеспечении круглосуточного беспрепятственного доступа к ним населения, организации укрытия в нем в случае возможности (наличие свободных мест, возможность доступа посторонних лиц) всех категорий населения; осуществление информирования населения об объектах указанного фонда, в том числе в доступной лицам с нарушениями зрения и слуха форме.

Соответствующий законопроект 11345 по предотвращению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий, формировании фонда защитных сооружений гражданской защиты, создание классов и центров безопасности готовится принять за основу Верховная Рада.

Такие комиссионные обследования (обзоры) объектов подземного пространства разного назначения всех форм собственности могут касаться, в том числе, всех домов и земельных участков частной формы собственности, многоэтажных домов, принадлежащих совладельцам на праве совместной собственности.

Вместе с тем, как указывают эксперты ГНЭУ ВР, Закон «Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме» (в редакции проекта) предусматривает обязанность совладельцев дома осуществлять обследование имеющихся помещений подземного пространства, являющегося общим имуществом, и, в случае если установлена возможность их использования в качестве объектов фонда защитных сооружений гражданской защиты, обустраивать в них такие объекты, обеспечивать их содержание. При этом настоящим Законом установлено, что такие объекты фонда защитных сооружений гражданской защиты используются исключительно для нужд совладельцев и членов их семей, если иное не определено общим собранием и/или соответствующими сделками о получении такой помощи, а также законом (в редакции проекта ).

В Законе «Об объединении совладельцев многоквартирного дома» (в редакции проекта) предусматривается обязанность объединения осуществлять обследование имеющихся помещений подземного пространства, являющегося общим имуществом, и в случае если установлена ​​возможность их использования в качестве объектов фонда защитных сооружений гражданской защиты и принято соответствующее решение общим собранием, обустраивать в них объекты фонда защитных сооружений гражданской защиты, обеспечивать их содержание. При этом в ч. 4 ст. 22 этого закона (в редакции проекта) предусматривается, что объединение самостоятельно или с привлечением представителей местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере гражданской защиты, других необходимых должностных лиц организует осуществление обследования имеющихся в управлении объектов с целью установления возможности их использования в качестве простейших укрытий, защитных сооружений гражданской защиты с обязательным взятием на учет фонда защитных сооружений гражданской защиты в соответствии с требованиями законодательства.

Таким образом, предписания Закона (в редакции проекта) и других законодательных актов (в редакции проекта) по-разному нормируют вопрос обследования объектов подземного пространства разного назначения всех форм собственности и обязательность их постановки на учет фонда защитных сооружений. Поэтому, как указывает ГНЭУ, на практике применение таких норм окажется проблематичным в связи с разносторонним их толкованием.

Автор: Наталя Мамченко

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