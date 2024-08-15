К эксплуатации в ВСУ допустили работа-пожарного

К эксплуатации в войсках допустили первого в Украине пожарного наземного робота.

Источник фото: mil.gov.ua

К эксплуатации в войсках допустили первого в Украине пожарного наземного робота.Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации в Вооруженных Силах Украины инженерный наземный роботизированный комплекс пожаротушения.

«Роботизированный комплекс пожаротушения – подвижная гусеничная платформа со специальным оборудованием для подачи воды под давлением или специальной гасящей пламя пены. С помощью пульта управления оператор из безопасного места направляет робота к эпицентру возгорания. Поток жидкости, подаваемой на источник горения, можно регулировать дистанционно», - пишут в Минобороны.

Как отмечается, робот-пожарный работает на расстоянии до 2 км от оператора на открытой местности и до 400 м на пересеченной. Изображение с опасного участка, где происходит ликвидация возгорания, оператор получает с видеокамеры объективного контроля, установленной на платформе.

По требованию военных эта роботизированная платформа получила усиленную ходовую часть. Также увеличена дальность управления и время автономной работы.

Благодаря гусеничному шасси этот робот-пожарный может преодолевать сложный рельеф местности, переезжать горящие обломки, работать при экстремальных температурах и с помощью своего водомета создавать так называемую «водную стену».

Источник фото: mil.gov.ua

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