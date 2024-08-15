До експлуатації у ЗСУ допустили робота-пожежника

До експлуатації у військах допустили першого в Україні пожежного наземного робота.

Джерело фото: mil.gov.ua

Міністерство оборони України кодифікувало і допустило до експлуатації у Збройних Силах України інженерний наземний роботизований комплекс пожежогасіння.

«Роботизований комплекс пожежогасіння – рухома гусенична платформа зі спеціальним устаткуванням для подачі води під тиском або спеціальної піни, що гасить полум’я. За допомогою пульта керування оператор із безпечного місця направляє робота до епіцентру загорання. Потік рідини, яка подається на джерело горіння, можна регулювати дистанційно», - пишуть у Міноборони.

Як зазначається, робот-пожежник працює на відстані до 2 км від оператора на відкритій місцевості і до 400 м на пересіченій. Зображення з небезпечної ділянки, де відбувається ліквідація загорання, оператор отримує з відеокамери об’єктивного контролю, яка встановлена на платформі.

На вимогу військових ця роботизована платформа отримала посилену ходову частину. Також збільшено дальність управління і час автономної роботи.

Завдяки гусеничному шасі цей робот-пожежник може долати складний рельєф місцевості, переїжджати палаючі уламки, працювати при екстремальних температурах і за допомогою свого водомета створювати так звану «водну стіну».

Джерело фото: mil.gov.ua

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