Кабмин принял постановление об обеспечении населения средствами защиты органов дыхания

Расширены пределы условий, на случай возникновения которых создаются запасы средств индивидуальной защиты органов дыхания.

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Кабмин на заседании 16 августа определил механизм обеспечения неработающего населения средствами индивидуальной защиты органов дыхания от ядовитых веществ.

Также расширены пределы условий, в случае возникновения которых создаются запасы средств индивидуальной защиты органов дыхания.

Кроме того, установлен порядок накопления средств радиационной и химической защиты для обеспечения работников местных государственных администраций и работников органов местного самоуправления.

Соответствующие изменения Правительство внесло в постановление от 19.08.2002 №1200 «Об утверждении Порядка обеспечения населения и работников формирований и специализированных служб гражданской защиты средствами индивидуальной защиты, приборами радиационной и химической разведки, дозиметрического и химического контроля».

Это сделано с целью приведения его в соответствие с положениями Закона №3441-IX.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Кабмин постановлением от 13 августа 2024 г. №923 внес изменения в ряд нормативно-правовых актов по уточнению полномочий субъектов обеспечения гражданской защиты в случае чрезвычайных ситуаций.

Кроме того, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада готовится принять за основу законопроект 11345 по предотвращению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий, формированию фонда защитных сооружений гражданской защиты, создания классов и центров безопасности. В соответствии с ним, в частности, устанавливается, что комиссионные обследования военным командованием объектов подземного пространства разного назначения всех форм собственности могут касаться, в том числе, всех домов и земельных участков частной формы собственности, многоэтажных домов, принадлежащих совладельцам на праве общей совместной собственности.

Автор: Наталья Мамченко

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