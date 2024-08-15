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Кабмін вніс зміни до низки актів щодо реагування на надзвичайні ситуації

08:39, 15 серпня 2024
Зокрема уточнено повноваження органів і підприємств щодо розподілу завдань у разі виникнення надзвичайних ситуацій.
Кабмін вніс зміни до низки актів щодо реагування на надзвичайні ситуації
Джерело фото: kmu.gov.ua
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Кабмін постановою від 13 серпня 2024 р. №923 вніс зміни до низки нормативно-правови актів щодо уточнення повноважень суб’єктів забезпечення цивільного захисту. Зокрема п. 25 Положення про єдину державну систему цивільного захисту, затвердженому постановою КМУ від 9 січня 2014 р. №11, доповнили нормами такого змісту.

До основних заходів, що здійснюються в разі переведення єдиної державної системи цивільного захисту з режиму функціонування в мирний час на режим функціонування в особливий період у період воєнного стану, залежно від встановленого ступеня готовності відносяться:

  • оповіщення органів управління та сил цивільного захисту єдиної державної системи цивільного захисту, а також населення про загрозу чи застосування противником засобів ураження;
  • введення в дію та реалізація планів цивільного захисту на особливий період;
  • приведення органів управління та сил цивільного захисту, пунктів управління, систем зв’язку та оповіщення в готовність до дій в умовах особливого періоду;
  • організація та проведення рятувальних та інших невідкладних робіт, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, які виникли внаслідок воєнних (бойових) дій, зокрема із застосуванням засобів ураження;
  • переведення органів управління та сил цивільного захисту на штати воєнного часу;
  • розгортання спеціальних формувань, призначених для виконання окремих завдань цивільного захисту, на територіях та у населених пунктах, віднесених до груп цивільного захисту, а також на об’єктах суб’єктів господарювання, віднесених до категорій цивільного захисту;
  • уточнення потреби в захисних спорудах для укриття населення та приведення в готовність усіх об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, забезпечення цілодобового доступу до таких об’єктів;
  • організація будівництва захисних споруд цивільного захисту, споруд подвійного призначення та виготовлення (монтування) первинних (мобільних) і облаштування найпростіших укриттів, а також (у разі потреби) відновлення пошкоджених (зруйнованих) об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту;
  • здійснення заходів із забезпечення захисту джерел водопостачання;
  • здійснення заходів із забезпечення сталої роботи або безаварійної зупинки суб’єктів господарювання, забезпечення живучості об’єктів критичної інфраструктури, призначених для життєзабезпечення населення;
  • приведення у готовність до виконання завдань за призначенням формувань, які здійснюють радіаційне та хімічне спостереження (розрахунково-аналітичні групи, пости радіаційного і хімічного спостереження, диспетчерські служби), здійснення постійного радіаційного та хімічного спостереження;
  • здійснення заходів щодо зменшення обсягу запасів небезпечних хімічних, вибухо- і пожежонебезпечних речовин на об’єктах підвищеної небезпеки;
  • здійснення заходів щодо захисту сільськогосподарських тварин, тваринницьких приміщень, ферм і комплексів, створення запасів кормів і води;
  • здійснення заходів щодо підвищення рівня протипожежного захисту об’єктів та територій;
  • видача засобів індивідуального захисту органів дихання населенню та органам управління цивільного захисту, а також засобів індивідуального захисту, приладів радіаційної, хімічної розвідки та дозиметричного контролю особовому складу сил цивільного захисту;
  • підготовка до роботи в умовах особливого періоду мережі закладів охорони здоров’я, забезпечення їх лікарськими засобами та медичними виробами, а також здійснення підготовчих заходів до прийому постраждалих та надання їм медичної допомоги;
  • підготовка до роботи органів з евакуації, уточнення документації щодо організації та проведення евакуації населення та матеріальних і культурних цінностей;
  • здійснення заходів з підготовки інфраструктури безпечних районів до прийому евакуйованого населення та матеріальних і культурних цінностей, організація забезпечення життєдіяльності евакуйованого населення та розміщення матеріальних і культурних цінностей;
  • проведення (у разі потреби) за окремим рішенням Кабінету Міністрів України, відповідних місцевих органів виконавчої влади (військових адміністрацій) евакуації населення та матеріальних і культурних цінностей з районів можливих воєнних (бойових) дій у безпечні райони;
  • організація забезпечення евакуйованого населення житлом, основними продовольчими і непродовольчими товарами;
  • видача особовому складу органів управління та сил цивільного захисту посвідчень особи для персоналу цивільної оборони (цивільного захисту) міжнародного зразка;
  • нанесення (оновлення) на будівлі, споруди, транспортні засоби, спеціальну та іншу техніку, які підпадають під дію норм міжнародного гуманітарного права, відповідних розпізнавальних знаків (емблем);
  • навчання населення способам захисту від наслідків надзвичайних ситуацій, спричинених застосуванням засобів ураження;
  • відновлення та підтримання громадського порядку в населених пунктах та на територіях, що зазнали впливу засобів ураження;
  • виконання інших завдань та заходів, передбачених планами цивільного захисту на особливий період.

У пункті 28 передбачили, що суб’єктами господарювання (крім об’єктів підвищеної небезпеки) із чисельністю працюючого персоналу 50 осіб і менше розробляється та затверджується інструкція щодо дій персоналу суб’єкта господарювання в разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій.

Плани реагування на ядерні та радіаційні аварії територіальних підсистем єдиної державної системи цивільного захисту, вся територія або частина території яких належить до зон спостереження/зон аварійного планування діючих атомних електростанцій України, інших ядерних установок, складаються як окремий документ (або спеціальний розділ у складі плану реагування на надзвичайні ситуації територіальної підсистеми) відповідно до плану реагування на ядерні та радіаційні аварії, що розробляється в масштабах України.

Нижче наводимо повний текст постанови.

Автор: Наталя Мамченко 

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