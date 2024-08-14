Російський мільярдер Фрідман подав позов до влади Люксембургу на $16 млрд через заморожені активи

Російсько-ізраїльський олігарх Михайло Фрідман подав позов до влади Люксембургу на суму 16 мільярдів доларів через замороження його активів після внесення його до санкційного списку Європейського Союзу. Про це пише Politico.
У позовних документах команда юристів Фрідмана стверджує, що санкції ЄС проти олігарха були застосовані без належної процедури, і що його активи все ще заморожені, що блокує його управління або отримання вигоди від них. Відтак, він вимагає «компенсації на основі справедливої ринкової вартості його інвестицій», яка, за словами його юристів, «за консервативними прогнозами становитиме не менше 16 мільярдів доларів США».
Позов покликається на інвестиційну угоду 1989 року між Люксембургом і колишнім радянським союзом і стверджує, що Люксембург порушив захист, гарантований йому як інвестору згідно з умовами угоди.
Його росолігарх хоче розглядати в Гонконгському арбітражі відповідно до правил міжнародної торгівлі ООН. До юридичної команди Фрідмана входить Шері Блер – дружина експрем'єр-міністра Великої Британії Тоні Блера.
Санкції до Фрідмана були застосовані у 2022 році після вторгнення рф в Україну.
10 квітня Суд Європейського Союзу виключив його із списку санкцій.
Також у квітні у АРМА повідомили, що Нацагентство з розшуку та менеджменту активів стягнуло з рахунків офшорних компаній Михайла Фрідмана та Петра Авена понад 18 мільйонів доларів.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.