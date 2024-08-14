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Російський мільярдер Фрідман подав позов до влади Люксембургу на $16 млрд через заморожені активи

18:41, 14 серпня 2024
Мільярдер подав у міжнародний арбітраж позов проти Люксембургу на $16 млрд.
Російський мільярдер Фрідман подав позов до влади Люксембургу на $16 млрд через заморожені активи
Джерело фото: Lior Mizrahi/Getty Images
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Російсько-ізраїльський олігарх Михайло Фрідман подав позов до влади Люксембургу на суму 16 мільярдів доларів через замороження його активів після внесення його до санкційного списку Європейського Союзу. Про це пише Politico.

У позовних документах команда юристів Фрідмана стверджує, що санкції ЄС проти олігарха були застосовані без належної процедури, і що його активи все ще заморожені, що блокує його управління або отримання вигоди від них. Відтак, він вимагає «компенсації на основі справедливої ​​ринкової вартості його інвестицій», яка, за словами його юристів, «за консервативними прогнозами становитиме не менше 16 мільярдів доларів США».

Позов покликається на інвестиційну угоду 1989 року між Люксембургом і колишнім радянським союзом і стверджує, що Люксембург порушив захист, гарантований йому як інвестору згідно з умовами угоди.

Його росолігарх хоче розглядати в Гонконгському арбітражі відповідно до правил міжнародної торгівлі ООН. До юридичної команди Фрідмана входить Шері Блер – дружина експрем'єр-міністра Великої Британії Тоні Блера.

Санкції до Фрідмана були застосовані у 2022 році після вторгнення рф в Україну.

10 квітня Суд Європейського Союзу виключив його із списку санкцій.

Також у квітні у АРМА повідомили, що Нацагентство з розшуку та менеджменту активів стягнуло з рахунків офшорних компаній Михайла Фрідмана та Петра Авена понад 18 мільйонів доларів.

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