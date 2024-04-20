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АРМА стягнуло з рахунків офшорних компаній Фрідмана та Авена понад $18 млн

10:51, 20 квітня 2024
Нацагентство здійснило інвентаризацію невиконаних судових ухвал про стягнення грошових коштів.
АРМА стягнуло з рахунків офшорних компаній Фрідмана та Авена понад $18 млн
Джерело фото: ЗМІ
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Нацагентство з розшуку та менеджменту активів стягнуло з рахунків офшорних компаній Михайла Фрідмана та Петра Авена понад 18 мільйонів доларів.

Як повідомили у АРМА, працівники Нацагентства здійснили інвентаризацію невиконаних судових ухвал про стягнення грошових коштів. Серед іншого – ухвалу суду від 26.04.2022 року про стягнення коштів з акціонерів колишнього Альфа-банку (нині – АТ «Сенс Банк») – офшорних кіпрських компаній. 

Нацагентство звернулось з запитом до «Сенс Банку», отримавши інформацію щодо залишків на його рахунках коштів та реєстраційних номерів офшорних компаній, кінцевими бенефіціарами яких є громадяни рф Михайло Фрідман та Петро Авен

Після цього АРМА надіслала платіжні вимоги щодо переказу зазначеним банком коштів на рахунок Агентства в державному банку. Ці вимоги були виконані 19 квітня 2024 року. 

Відтак на рахунки Нацагентства надійшло понад

  • $18 030 168,44
  • €92 178,47
  • ₴851 801,08

«Таким чином, загальна сума стягнутих АРМА коштів становить у гривневому еквіваленті близько 720 000 000 гривень, згідно з офіційним курсом НБУ станом на 19.04.2024 р. Ці кошти поповнять державну скарбницю», – заявили в Нацагентстві.

Загальний обсяг арештованих грошових коштів в управлінні АРМА становить 7,1 млрд грн, додали там.

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