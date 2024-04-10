Практика судів
  1. У світі

Суд ЄС зняв санкції з російських олігархів Фрідмана та Авена

11:16, 10 квітня 2024
Санкції Євросоюзу з Михайла Фрідмана та Петра Авена ухвалив зняти Суд ЄС.
Суд ЄС зняв санкції з російських олігархів Фрідмана та Авена
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У середу, 10 квітня, Суд Європейського Союзу задовольнив позов акціонерів «Альфа-Банку» Петра Авена та Михайла Фрідмана про виключення їх із списку санкцій. 

Авен і Фрідман наприкінці травня 2022 року подали позови до Суду ЄС проти Ради Євросоюзу, яка наклала на них санкції у зв'язку з повномасштабним російським вторгненням в Україну. Обмежувальні заходи, введені щодо них 28 лютого 2022 року, передбачають заборону на в'їзд до Європейського Союзу та заморожування активів на його території.

«Фрідман та його діловий партнер Петро Авен брали участь у зусиллях Кремля зі зняття західних санкцій, запроваджених для протидії агресивній політиці росії щодо України», - сказано в Офіційному журналі ЄС.

Петра Авена у цьому документі називають одним із найближчих олігархів російського диктатора путіна, які регулярно зустрічаються з ним у Кремлі.

Раніше СБУ оголосила в розшук російського олігарха Михайла Фрідмана.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Електронний реєстр військовозобов’язаних, цифровізація військового обліку та що зміниться для обмежено придатних

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Очільник ЦПД при РНБО Коваленко відповів на закиди спочатку мобілізувати тих, хто служить у тилових підрозділах, а також стосовно виключення демобілізації

За словами керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка, «основою будь-якої воюючої армії є якісний армійський тил», тому теза «візьміть тилові бригади на передову і не треба буде мобілізовувати» не спрацює, а демобілізація в умовах відсутності достатніх резервів дорівнює втраті державності.

«Мобілізувати неспроможних замість того, щоб перевірити заброньованих Мінекономіки, Мінкультом і Міноборони» – Юлія Яцик розкритикувала фінальну версію законопроекту про мобілізацію

«Мобілізувати неспроможних замість того, щоб потрусити заброньованих Мінекономіки, Мінкультом, Міноборони сумнівних «критично важливих» ухилянтів чи перевірити ДБР, БЕБ та прокуратури» - народний депутат від «Слуги народу» Юлія Яцик критично висловилася щодо законопроекту про мобілізацію.

Мар’яна Безугла пояснила, хто отримає відстрочку від мобілізації у разі прийняття нового закону

Стало відомо, кому надається відстрочка від мобілізації в остаточній версії законопроекту 10449, рекомендованій до прийняття.

Помічників суддів можуть мобілізувати, це стане проблемою для судів – ДСА

Мобілізація не торкнеться тільки помічників суддів Верховного Суду, ВАКС та дисциплінарних інспекторів ВРП.

Верховний Суд визначив, чи може ФОП бути суб’єктом злочину «службова недбалість»

Фізична особа-підприємець може бути службовою особою та суб’єктом злочину, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК – службова недбалість.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Електронний реєстр військовозобов’язаних, цифровізація військового обліку та що зміниться для обмежено придатних
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео