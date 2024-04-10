Суд ЄС зняв санкції з російських олігархів Фрідмана та Авена

Санкції Євросоюзу з Михайла Фрідмана та Петра Авена ухвалив зняти Суд ЄС.

У середу, 10 квітня, Суд Європейського Союзу задовольнив позов акціонерів «Альфа-Банку» Петра Авена та Михайла Фрідмана про виключення їх із списку санкцій.

Авен і Фрідман наприкінці травня 2022 року подали позови до Суду ЄС проти Ради Євросоюзу, яка наклала на них санкції у зв'язку з повномасштабним російським вторгненням в Україну. Обмежувальні заходи, введені щодо них 28 лютого 2022 року, передбачають заборону на в'їзд до Європейського Союзу та заморожування активів на його території.

«Фрідман та його діловий партнер Петро Авен брали участь у зусиллях Кремля зі зняття західних санкцій, запроваджених для протидії агресивній політиці росії щодо України», - сказано в Офіційному журналі ЄС.

Петра Авена у цьому документі називають одним із найближчих олігархів російського диктатора путіна, які регулярно зустрічаються з ним у Кремлі.

Раніше СБУ оголосила в розшук російського олігарха Михайла Фрідмана.

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