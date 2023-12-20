СБУ оголосила в розшук російського олігарха Михайла Фрідмана

Фрідман оголошений у розшук в Україні за справою про фінансування дій, вчинених із метою повалення влади або зміни державного кордону.

Служба безпеки України оголосила у розшук російського олігарха Михайла Фрідмана, який перебуває під санкціями.Про це свідчить повідомлення на сайті Міністерства внутрішніх справ.

Згідно з повідомленням, Фрідмана розшукують через звинувачення за статтею «Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України».

Вказана дата зникнення – 10 жовтня 2023 року.

Нагадаємо, 5 вересня СБУ оголосила підозру російському олігарху Фрідману.

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