СБУ объявила в розыск российского олигарха Михаила Фридмана

Фридман объявлен в розыск в Украине по делу о финансировании действий, совершенных с целью свержения власти или смены государственной границы.

Служба безопасности Украины объявила в розыск находящегося под санкциями российского олигарха Михаила Фридмана. Об этом свидетельствует сообщение на сайте Министерства внутренних дел.

Согласно сообщению, Фридмана разыскивают по обвинению по статье «Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины».

Указанная дата исчезновения – 10 октября 2023 года.

Напомним, 5 сентября СБУ объявила подозрение российскому олигарху Фридману.

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