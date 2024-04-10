Суд ЕС снял санкции с российских олигархов Фридмана и Авена

Санкции Евросоюза с Михаила Фридмана и Петра Авена постановил снять Суд ЕС.

В среду, 10 апреля, Суд Европейского Союза удовлетворил иск акционеров «Альфа-Банка» Петра Авена и Михаила Фридмана об исключении их из санкционного списка.

Авен и Фридман в конце мая 2022 года подали иски в Суд ЕС против Совета Евросоюза, наложившего на них санкции в связи с полномасштабным российским вторжением в Украину. Ограничительные меры, введенные в их отношении 28 февраля 2022 года, подразумевают запрет на въезд в Европейский Союз и заморозку активов на его территории.

«Фридман и его деловой партнер Петр Авен участвовали в усилиях Кремля по снятию западных санкций, введенных для противодействия агрессивной политике россии в отношении Украины», - сказано в Официальном журнале ЕС.

Петра Авена в этом документе называют одним из ближайших олигархов российского диктатора путина, регулярно встречающихся с ним в Кремле.

Ранее СБУ объявила в розыск российского олигарха Михаила Фридмана.

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