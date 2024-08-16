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Какой размер пенсионного сбора при первой регистрации легкового автомобиля в Украине

22:54, 16 августа 2024
Размер пенсионного сбора зависит от стоимости авто и прожиточного минимума для трудоспособных лиц, с 1 января этого года составляет 3028 грн.
Какой размер пенсионного сбора при первой регистрации легкового автомобиля в Украине
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Главное управление Пенсионного фонда Украины в Одесской области разъяснило, каков размер пенсионного сбора при первой регистрации легкового автомобиля в Украине.

Сбор на обязательное государственное пенсионное страхование физические и юридические лица должны будут оплатить при первой государственной регистрации легкового автомобиля на территории Украины. Начисление и уплата сбора регулируется Законом Украины «О сборе на обязательное государственное пенсионное страхование» от 26 июня 1997 г. № 400/97-ВР (с изменениями) и Порядком уплаты сбора на обязательное государственное пенсионное страхование по отдельным видам хозяйственных операций, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 3 ноября 1998 № 1740

Размер пенсионного сбора зависит от стоимости авто и прожиточного минимума для трудоспособных лиц, с 1 января этого года составляет 3028 грн.

Стоимость легкового автомобиля определяется в соответствии с договором купли-продажи, договором мены, справкой органов таможенной службы, актом экспертной оценки стоимости или другими документами, подтверждающими эту стоимость, без учета налога на добавленную стоимость.

Согласно пункту 8 статьи 4 Закона Украины «О сборе на обязательное государственное пенсионное страхование», ставки сбора устанавливаются в следующих размерах:

  • для авто стоимостью до 165 размеров ПМПО (с 1 января – 499 620 грн) – 3% от стоимости;
  • для авто стоимостью от 165 до 290 размеров ПМПО (с 1 января – от 499620 грн до 878120 грн) – 4% от стоимости;
  • для авто стоимостью более 290 размеров ПМПО (с 1 января – 878 120 грн) – 5% от стоимости.

Сбор оплачивается на бюджетные счета, открытые в органах Казначейства по месту проведения первой государственной регистрации в Украине легкового автомобиля в сервисных центрах МВД.

Согласно пункту 7 статьи 1 Закона Украины "О сборе на обязательное государственное пенсионное страхование" норма уплаты пенсионного сбора не касается:

  • легковых автомобилей, оснащенных исключительно электрическими двигателями;
  • случаев обеспечения легковыми автомобилями лиц с инвалидностью согласно законодательству;
  • наследование легковых автомобилей в соответствии с законом.

Отмечается, что при первой государственной регистрации в Украине легкового автомобиля, ввезенного на территорию Украины как гуманитарная помощь, сбор уплачивается на общих основаниях.

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