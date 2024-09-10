24 кандидати подали документи для участі у доборі на посаду заступника керівника секретаріату ВККС

До участі у доборі буде допущено тих кандидатів, які подали всі необхідні документи та на день подання документів відповідали встановленим до державного службовця категорії «А» вимогам.

Як відомо, Вища кваліфікаційна комісія суддів 31 липня оголосила добір на вакантну посаду державної служби категорії «А» – заступника керівника секретаріату Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Прийом документів від кандидатів, які мали намір обійняти вакантну посаду, здійснювався з 12 серпня 2024 року до 30 серпня 2024 року (включно).

10 вересня ВККС повідомила, що для участі у доборі подали документи 24 кандидати:

Болгар Надія Сергіївна.

Васильєв Сергій Володимирович.

Ветлинська Оксана Василівна.

Видмиш Тетяна Андріївна.

Глазкова Наталія Олександрівна.

Гуменюк Ірина Вікторівна.

Дробко Ігор Олександрович.

Жабокрик Денис Анатолійович.

Левченко Максим Владиславович.

Ліллемяе Олена Едуардівна.

Мержук Володимир Петрович.

Місько Наталя Олександрівна.

Мосесов Артур Романович.

Нетреба Ігор Віталійович.

Підпала Ірина Валентинівна.

Ризак Олександр Орестович.

Руснак Інна Володимирівна.

Сичук Катерина Миронівна.

Соловйова Любов Володимирівна.

Тарасенко Алла Миколаївна.

Тимченко Ірина Володимирівна.

Усатий Григорій Олександрович.

Шевчук Валентин Павлович.

Ярема Юлія Богданівна.

У ВККС додали, що подані кандидатами документи передані для попереднього опрацювання членам комісії з питань добору. До участі у доборі буде допущено тих кандидатів, які у порядку та строки, визначені оголошенням, подали всі необхідні документи та на день подання документів відповідали встановленим до державного службовця категорії «А» вимогам.

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