ВККС оголосила конкурс на посаду заступника керівника Секретаріату Комісії: що відомо

Посадовий оклад – 87 301 грн., але потрібно володіти іноземною мовою, мати досвід роботи на керівних посадах та вдало пройти співбесіду.

Вища кваліфікаційна комісія суддів 31 липня 2024 року оголосила конкурс на посаду заступника керівника Секретаріату Комісії (категорія державної служби «А»).

Зазначимо, що конкурсний добір оголошено на тимчасову посаду, тобто до кінця строку дії режиму воєнного стану або на строку у 12 місяців з дня припинення чи скасування режиму воєнного стану.

Посадовий оклад – 87 301 гривна, а також надбавки, доплати та премії.

Умови для кандидатів на посаду заступника керівника Секретаріату ВККС:

громадянство України

вільне володіння державної мовою відповідного рівня (має бути сертифікат про рівень володіння державною мовою, але у разі, якщо сертифікат про рівень володіння державною мовою на момент подання документів у кандидата відсутній, то цей документ подається протягом трьох місяців з дня припинення чи скасування на території України воєнного стану).

володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мова Ради Європи (тобто англійська або французька)

ступень вищої освіти не нижче магістра

загальний стаж роботи не менше 7 років

досвід роботи на посадах державної служби категорій «А» чи «Б» або на посадах не нижче керівників структурних підрозділів в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах у відповідній сфері не менш як три роки

Також, крім традиційних документів (резюме, автобіографія, копія декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, копія документів про освіту, медична довідка, копія військово-облікового документу тощо), претенденти на посаду мають підготувати мотиваційний лист, вимоги до якого встановить конкурсна комісія.

Переможця або переможців конкурсного відбору буде визначено за підсумками співбесіди з конкурсною комісією, після чого відбудеться розгляд відібраних кандидатур у пленарному засіданні ВККС.

Документи на посаду заступника керівника ВККС кандидати можуть подати з 12 серпня до 30 серпня 2024 року виключно в електронній формі.

Склад конкурсної комісії – члени ВККС Михайло Богоніс (голова), Руслан Мельник, Олексій Омельян та Андрій Пасічник.

Автор В’ячеслав Хрипун

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