Україна отримала перші $3,9 млрд з пакету допомоги, який Байден підписав навесні – гроші підуть на зарплати держслужбовцям, ДСНС і вчителям

Денис Шмигаль повідомив, що перший транш з багатостраждального пакету військової допомоги на 60 млрд доларів, закон про який США змогли ухвалити лише навесні, нарешті надійшов до України.

Україна нарешті отримала перші кошти від США у сумі 3,9 млрд доларів в рамках частини економічної допомоги, передбаченої пакетом військової допомоги на загальну суму 60 млрд доларів, який Конгрес США не міг ухвалити більш, ніж півроку. Про отримання коштів повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Це перший транш прямої бюджетної підтримки від США у 2024 році» - зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, що прийняття закону Україна очікувала від США ще наприкінці 2023 року. Втім, у США спромоглися ухвалити його лише наприкінці квітня 2024 року.

Через затримку з ухваленням закону в бюджеті України наразі виникла «діра» в 500 млрд грн для покриття видатків на зарплати військовим та оборону, адже, за словами голови бюджетного Комітету Ради Роксолани Підласи та міністра фінансів Сергія Марченка, Україні через затримки у США доводилося закуповувати зброю власним коштом і «перекидати» видатки з кінця бюджетного року на його початок. Тепер Уряд шукає шляхи, як покрити ці видатки, зокрема, пропонується підвищити податки.

3,9 млрд доларів – перший транш прямої бюджетної підтримки від Сполучених Штатів у 2024 році. Запланований обсяг фінансової допомоги від США на поточний рік сягає 7,8 млрд доларів США.

Кошти йдуть через проект «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» (PEACE in Ukraine). Проект є ключовим фінансовим інструментом Світового банку для допомоги Україні.

Раніше у Міністерстві фінансів повідомили, що залучені кошти буде спрямовано на виплати заробітної плати вчителям, співробітникам служб швидкого реагування (ДСНС), працівникам державних органів, а також на підтримку першочергових соціальних видатків (виплати допомоги внутрішньо переміщеним особам, малозабезпеченим сім’ям та особам з інвалідністю).

Нагадаємо, США встановили у законі умову, що виділені для бюджетної підтримки кошти не можуть використовуватись для відшкодування пенсій.

Також не дозволяють фінансувати із цих коштів зарплати військовим, виплату яких можуть призупинити вже восени, якщо, за словами Мінфіну, не буде ухвалено закон про підвищення податків.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», прийнятий 23 квітня Конгресом США закон про надання військової допомоги Україні передбачав умову про укладення між Президентом США та українським Кабміном угоди, де будуть встановлені механізми повернення частини економічної допомоги.

При цьому Президент США не може до 15 листопада 2024 року (тобто, до проведення виборів у США) вживати будь-яких дій, пов’язаних із заборгованістю Уряду України, які анулюють будь-яку заборгованість України.

Разом з тим, у будь-який час після 15 листопада 2024 року Президент США може, за умови перегляду Конгресом, скасувати до 50% загальної заборгованості, яку взяла або очікує мати Україна щодо економічної допомоги.

Автор: Наталя Мамченко

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