Україна ще не отримала від США $7,8 млрд економічної допомоги за схваленим Конгресом США весною законом про військову допомогу – Мінфін

Частина економічної допомоги $7,8 млрд в рамках пакету військової допомоги від США на загальну суму $60 млрд поки не надійшла до України, але її очікують.

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Як відомо, наприкінці квітня 2024 року Конгрес США ухвалив багатостраждальний закон про надання військової допомоги Україні на 60 млрд доларів США (Закон USSAA). Прийняття цього закону Україна очікувала ще наприкінці 2023 року.

Через затримку з ухваленням закону в бюджеті України наразі виникла «діра» в 500 млрд грн для покриття видатків на зарплати військовим та оборону, адже, за словами голови бюджетного Комітету Ради Роксолани Підласи та міністра фінансів Сергія Марченка, Україні доводилося закуповувати зброю власним коштом і «перекидати» видатки з кінця бюджетного року на його початок. Тепер Уряд шукає шляхи, як покрити ці видатки, зокрема, пропонується підвищити податки.

З цих 60 млрд доларів пакету допомоги безпосередньо на економічну допомогу від США передбачається 7,8 млрд доларів. Цю допомогу від США мали включити до загального фонду Держбюджету відповідно до п. 57-2 ч. 2 ст. 29 Бюджетного кодексу України.

Втім, ці кошти Україна досі не отримала.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», прийнятий 23 квітня Конгресом США закон про надання військової допомоги Україні передбачав умову про укладення між Президентом США та українським Кабміном угоди, де будуть встановлені механізми повернення частини економічної допомоги.

Також виділені для бюджетної підтримки кошти не можуть бути використані для відшкодування пенсій.

При цьому Президент США не може до 15 листопада 2024 року (тобто, до проведення виборів у США) вживати будь-яких дій, пов’язаних із заборгованістю Уряду України, які анулюють будь-яку заборгованість України.

Разом з тим, у будь-який час після 15 листопада 2024 року Президент США може, за умови перегляду Конгресом, скасувати до 50% загальної заборгованості, яку взяла або очікує мати Україна щодо економічної допомоги.

Президент може, за умови перегляду Конгресом, скасувати будь-яку заборгованість, що залишилася перед урядом України у будь-який час після 1 січня 2026 року. Після завершення процесу перегляду Конгресом таке скасування є остаточним і безвідкличним.

Також закон передбачає, що Президент США повинен подати Конгресу письмовий звіт з описом і причиною дій стосовно анулювання заборгованості Уряду України.

30 травня Кабмін схвалив тексту проекту Угоди між Урядом України та Урядом США щодо повернення Україною Сполученим Штатам економічної допомоги, який передбачає, що «за наявності коштів США мають намір надати до 7,899 млрд доларів США з асигнувань на Фонд економічної підтримки (ESF) та до 1,575 млрд доларів США з фондів «Допомога Європі, Азії та Центральній Азії» (AEECA), передбачених у Законі USSAA для економічної допомоги на користь України. Умови фінансування будуть визначені окремими домовленостями».

Жодних термінів, у які США мають передати Україні ці кошти і коли мають бути укладені додаткові домовленості про умови надання коштів, у проекті Угоди не вказано.

Нещодавно Посол України в США Оксана Маркарова пояснила, що восени Україна отримає весь обсяг фінансової допомоги, яка передбачена ухваленим навесні законом США.

«60 мільярдів було виділено, з них 7,9 млрд - це пряма бюджетна допомога. Найближчим часом ми побачимо велику частину, майже половину, яка буде перерахована до бюджету України», — пояснила Маркарова.

Вона також зазначила, що решту фінансування Україна повинна отримати до жовтня, коли закінчується фіскальний рік США. «Тобто, до кінця жовтня всі кошти бюджетної допомоги будуть отримані та використані Україною», — підкреслила Посол.

Міністр фінансів України Сергій Марченко в інтерв’ю РБК-України зауважив, що «кошти вже на рахунках Світового Банку».

«І ці кошти будуть нам доступні в кінці липня або на початку серпня. Всього очікуємо у 2024 році 7,8 млрд доларів. Перший транш буде становити 3,9 млрд доларів. Решту, я сподіваюсь, ми зможемо отримати не пізніше листопада, для нас це критично» - вказав Марченко.

За його словами, конкретних кредитних зобов'язань Україна не брала.

Більше того, передбачається можливість списання половини цього боргу вже цього року. Президент США уповноважив міністра фінансів, голову казначейства, на проведення такого роду перемовин про списання (раніше ми писали, що Джо Байден передав відповідні повноваження – прим. ред.). Наступне списання може статися вже у 2025-му році.

«Звісно, ми взяли на себе зобов'язання, що в якийсь період часу ми потенційно можемо ці кошти погашати, якщо президент США не ухвалить відповідне рішення про списання.

Але нинішня адміністрація, як я казав, вже зробила кроки для того, щоб перша половина цих коштів була як грант для України.

Я сподіваюся, що друга частина також буде грантом для України. Параметри тут як і по всіх інших траншах допомоги від Сполучених Штатів. Кошти спрямовуються на рахунки Світового банку і вже після – Україні через проєкт PEACE in Ukraine на покриття видатків соціально-гуманітарного характеру» - зазначив Марченко.

При цьому кошти з допомоги США, як відмітив міністр фінансів, не можна використати на зарплати військовим.

Автор: Наталя Мамченко

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