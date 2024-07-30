Украина еще не получила от США $7,8 млрд экономической помощи по одобренному Конгрессом США весной закону о военной помощи – Минфин

Часть экономической помощи $7,8 млрд в рамках пакета военной помощи от США на общую сумму $60 млрд пока не поступила в Украину, но ее ожидают.

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Как известно, в конце апреля 2024 года Конгресс США принял многострадальный закон о предоставлении военной помощи Украине на 60 млрд долларов США (Закон USSAA). Принятия этого закона Украина ожидала еще в конце 2023 года.

Из-за задержки с принятием закона в бюджете Украины возникла «дыра» в 500 млрд грн для покрытия расходов на зарплаты военным и оборону, ведь, по словам председателя бюджетного Комитета Рады Роксоланы Пидласы и министра финансов Сергея Марченко, Украине приходилось закупать оружие за свой счет и «перебрасывать» расходы с конца бюджетного года на его начало. Теперь правительство ищет пути покрытия этих расходов, в частности, предлагается повысить налоги.

Из этих 60 млрд долларов пакета помощи непосредственно на экономическую помощь от США предусматривается 7,8 млрд долларов. Эту помощь от США должны были включить в общий фонд Госбюджета в соответствии с п. 57-2 ч. 2 ст. 29 Бюджетного кодекса Украины.

Впрочем, эти средства Украина до сих пор не получила.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», принятый 23 апреля Конгрессом США закон о предоставлении военной помощи Украине предусматривал условие заключения между Президентом США и украинским Кабмином соглашения, где будут установлены механизмы возврата части экономической помощи.

Также выделенные для бюджетной поддержки средства не могут использоваться для возмещения пенсий.

При этом Президент США не может до 15 ноября 2024 года (т.е. до проведения выборов в США) предпринимать какие-либо действия, связанные с задолженностью Правительства Украины, которые аннулируют любую задолженность Украины.

Вместе с тем, в любое время после 15 ноября 2024 года Президент США может, при пересмотре Конгрессом, отменить до 50% общей задолженности, которую взяла или ожидает иметь Украина по экономической помощи.

Президент может при условии пересмотра Конгрессом отменить любую задолженность, оставшуюся перед правительством Украины в любое время после 1 января 2026 года. После завершения процесса пересмотра Конгрессом такая отмена является окончательной и безотзывной.

Также закон предусматривает, что Президент США должен предоставить Конгрессу письменный отчет с описанием и причиной действий по аннулированию задолженности Правительства Украины.

30 мая Кабмин одобрил текст проекта Соглашения между Правительством Украины и Правительством США о возвращении Украиной Соединенным Штатам экономической помощи, который предусматривает, что «при наличии средств США намерены предоставить до 7,899 млрд долларов США по ассигнованиям на Фонд экономической поддержки (ESF) и до 1,575 млрд долларов США из фондов «Помощь Европе, Азии и Центральной Азии» (AEECA), предусмотренным в Законе USSAA для экономической помощи в пользу Украины. Условия финансирования будут определены отдельными договоренностями.

Никакие сроки, в которые США должны передать Украине эти средства и когда должны быть заключены дополнительные договоренности об условиях предоставления средств, в проекте Соглашения не указаны.

Посол Украины в США Оксана Маркарова пояснила, что осенью Украина получит весь объем финансовой помощи, предусмотренной принятым весной законом США.

«60 миллиардов было выделено, из них 7,9 млрд – это прямая бюджетная помощь. В ближайшее время мы увидим большую часть, почти половину, которая будет перечислена в бюджет Украины», – пояснила Маркарова.

Она также отметила, что остальное финансирование Украина должна получить до октября, когда заканчивается фискальный год США. «То есть до конца октября все средства бюджетной помощи будут получены и использованы Украиной», - подчеркнула Посол.

Министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью РБК-Украина отметил, что «средства уже на счетах Всемирного Банка».

«И эти средства будут нам доступны в конце июля или начале августа. Всего ожидаем в 2024 году 7,8 млрд. долларов. Первый транш составит 3,9 млрд долларов. Остальные, я надеюсь, мы сможем получить не позже ноября, для нас это критично», - указал Марченко.

По его словам, конкретных кредитных обязательств Украина не принимала.

Более того, предполагается возможность списания половины этого долга уже в текущем году. Президент США уполномочил министра финансов, главу казначейства на проведение такого рода переговоров о списании (ранее мы писали, что Джо Байден передал соответствующие полномочия – прим. ред.). Следующее списание может произойти уже в 2025 году.

«Конечно, мы обязались, что в какой-то период времени мы потенциально можем эти средства погашать, если президент США не примет соответствующее решение о списании.

Но нынешняя администрация, как я говорил, уже сделала шаги, чтобы первая половина этих средств была как грант для Украины.

Я надеюсь, что вторая часть тоже будет грантом для Украины. Параметры здесь как и по всем другим траншам помощи от Соединенных Штатов. Средства направляются на счета Мирового банка и уже после – Украине через проект PEACE in Ukraine на покрытие расходов социально-гуманитарного характера» - отметил Марченко.

При этом средства помощи США, как отметил министр финансов, нельзя использовать на зарплаты военным.

Автор: Наталя Мамченко

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