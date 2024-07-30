В КУС ВС увеличилось количество пересмотренных уголовных производств по преступлениям против основ нацбезопасности – итоги І полугодия

Обнародован анализ осуществления правосудия Кассационным уголовным судом в составе Верховного Суда.

В первом полугодии 2024 года КУС ВС пересматривал дела только в устном уголовном производстве, чаще всего основанием для отмены судебных решений в кассационном порядке были существенные нарушения требований уголовного процессуального закона, передает официальный сайт ВС.

Найбільше було переглянуто проваджень проти власності. При цьому, порівняно з аналогічним періодом 2023 року, збільшилася кількість переглянутих кримінальних проваджень щодо злочинів проти основ національної безпеки України та щодо військових кримінальних правопорушень.

Такими, відповідно до статистичних звітів Верховного Суду, є результати здійснення правосуддя Касаційним кримінальним судом у складі Верховного Суду за перше півріччя 2024 року.

Надходження та розгляд

Упродовж першого півріччя 2024 року до Верховного Суду надійшло 4765 процесуальних звернень і справ кримінального судочинства та про адміністративні правопорушення: до Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду – 4744, а до Великої Палати ВС – 21. Розглянуто було 4512 процесуальних звернень і справ кримінального судочинства та про адмінправопорушення (ККС ВС розглянув 4489, а ВП ВС – 23).

Так, із загальної кількості процесуальних звернень, що надійшли на розгляд до ККС ВС, касаційні скарги на судові рішення суду першої або апеляційної інстанції становили 71,5 % (3393), а в першому півріччі 2023-го – 61,2 % (3355). Кількість подань, клопотань про направлення відповідно до ст. 34 КПК України кримінального провадження з одного суду до іншого зменшилася на 36,8 % (1262). Водночас частка заяв про перегляд судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами у структурі надходження залишилася на рівні попереднього періоду і становила 0,5 %.

Показник середньої кількості надходження процесуальних звернень і кримінальних проваджень у розрахунку на одного суддю ККС ВС у першому півріччі 2024 року становив 182, а в аналогічному періоді 2023 року – 183.

За результатами розгляду процесуальних звернень і кримінальних проваджень (справ) судді ККС ВС у першому півріччі 2024 року ухвалили 8688 (у першому півріччі 2023-го – 9159) судових рішень. Показник середньої кількості розглянутих процесуальних звернень і кримінальних проваджень у розрахунку на одного суддю ККС ВС становив 173 (у першому півріччі 2023 року – 171).

Передача справ на розгляд ОП ККС ВС та ВП ВС

За півроку на розгляд ОП ККС ВС передано 11 кримінальних проваджень. Усього на розгляді об’єднаної палати перебувало 21 кримінальне провадження, що на 50 % більше, ніж у першому півріччі 2023 року.

По суті було розглянуто 11 кримінальних проваджень, із них надано висновок щодо:

– застосування норм кримінального права – 3 (27,3 %);

– застосування норм кримінального процесуального права – 8 (72,7 %).

Крім того, ОП ККС ВС повернула 1 кримінальне провадження на розгляд колегії суддів для прийняття рішення по суті, а ще 9 кримінальних проваджень залишилися нерозглянутими.

На розгляд ВП ВС передано:

– кримінальних проваджень – 5;

– заяв про перегляд судових рішень за виключними обставинами – 3;

– касаційних скарг у справах про адміністративні правопорушення – 2.

Усього на розгляді ВП ВС перебувало 15 кримінальних проваджень, скарг та заяв, переданих ККС ВС. Велика Палата ВС розглянула 7 кримінальних проваджень, заяв і скарг, а 7 – повернула на розгляд колегій суддів ККС ВС.

Результати касаційного перегляду судових рішень

У першому півріччі 2024 року за касаційними скаргами на судові рішення розглянуто по суті на 4,7 % кримінальних проваджень (справ) більше (1265 стосовно 1373 осіб), ніж за цей період 2023 року.

Важливо відзначити, що впродовж першого півріччя 2024 року касаційний перегляд рішень місцевих та апеляційних загальних судів було здійснено в усному провадженні за участю сторін кримінального провадження та інших учасників судового провадження.

За результатами касаційного розгляду в задоволенні скарги відмовлено та судове рішення залишено без зміни у 712 кримінальних провадженнях. Касаційну скаргу задоволено і судове рішення скасовано в 457 кримінальних провадженнях (більше на 6,5 %), або 36,1 % від загальної кількості судових рішень, переглянутих у касаційному порядку. Із загальної кількості скасованих судових рішень у 13 провадженнях судові рішення скасовано із закриттям кримінального провадження, із призначенням нового розгляду – у 447 кримінальних провадженнях. Судове рішення змінено в 96 кримінальних провадженнях стосовно 101 особи, або 7,6 % від загальної кількості судових рішень, переглянутих у касаційному порядку.

Найчастіше підставою для скасування судових рішень у касаційному порядку були істотні порушення вимог кримінального процесуального закону. Так, у першому півріччі 2024 року з цієї підстави скасовано судові рішення щодо 424 осіб. Кількість осіб, стосовно яких у касаційному порядку скасовано судові рішення через неправильне застосування закону України про кримінальну відповідальність, становила 60. У зв’язку з невідповідністю призначеного судом покарання ступеню тяжкості кримінального правопорушення та особі обвинуваченого за результатами касаційного перегляду судові рішення скасовано стосовно 13 осіб.

Перегляд кримінальних проваджень за розділами Особливої частини КК України

Що стосується результатів касаційного перегляду судових рішень у кримінальних провадженнях за розділами Особливої частини КК України, то найбільшу кількість у структурі переглянутих протягом першого півріччя 2024 року в касаційному порядку судових рішень становили провадження щодо кримінальних правопорушень проти власності – 30,5 % (419 осіб), проти життя та здоров’я особи – 19,4 % (267 осіб), проти безпеки руху та експлуатації транспорту – 11,5 % (158 осіб), у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг – 9,5 % (130 осіб), у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші кримінальні правопорушення проти здоров’я населення – 9,4 % (129 осіб).

Прикметно, що збільшилася кількість переглянутих кримінальних проваджень щодо злочинів проти основ національної безпеки України: з 0,3 % від загальної кількості осіб, щодо яких переглянуто судові рішення (дані за перше півріччя 2023 року) до 1,6 % (дані за перше півріччя 2024 року), а також щодо військових кримінальних правопорушень: з 0,4 % до 1,5 %.

Крім того, у першому півріччі 2024 року в касаційному порядку переглянуто судові рішення у 148 кримінальних провадженнях про корупційні кримінальні правопорушення стосовно 184 осіб. Їх частка від загальної кількості осіб, щодо яких за касаційними скаргами переглянуто судові рішення, становить 13,4 %. За результатами касаційного розгляду судове рішення залишено без зміни щодо 88 осіб (47,8 % від кількості осіб, щодо яких переглянуто судові рішення у кримінальних провадженнях про корупційні кримінальні правопорушення). Касаційну скаргу задоволено та судове рішення скасовано щодо 92 осіб, або 50 %. У тому числі скасовано із призначенням нового розгляду в суді апеляційної інстанції – стосовно 64 осіб, із призначенням нового розгляду в суді першої інстанції – щодо 28 осіб. Змінено судове рішення щодо 4 осіб.

Найбільшу як кількість, так і частку у структурі переглянутих у касаційному порядку судових рішень про корупційні кримінальні правопорушення становили кримінальні провадження про привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ст. 191 КК України) – 32,6 % (60 осіб); прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою (ст. 368 КК України) – 29,9 % (55 осіб); зловживання владою або службовим становищем (ст. 364 КК України) – 9,2 % (17 осіб); викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження (ст. 357 КК України) – 7,6 % (14 осіб).

Виправдувальні вироки, in absentia, звільнення з-під варти та пом’якшення довічного покарання

У режимі відеоконференції судове провадження в ККС ВС здійснювалось у 1441 кримінальному провадженні, а в аналогічному періоді 2023 року – у 1287.

Упродовж першого півріччя 2024 року за результатами касаційного перегляду судових рішень у кримінальних провадженнях (справах) звільнено з-під варти 14 осіб.

За спеціальною процедурою кримінального провадження за відсутності обвинуваченого in absentia у касаційному порядку по суті розглянуто 7 кримінальних проваджень.

У касаційному порядку перевірено судові рішення щодо 19 неповнолітніх осіб. Із них судові рішення скасовано і кримінальне провадження направлено на новий розгляд стосовно 7 підлітків, змінено судові рішення – щодо 4 осіб. Судові рішення загальних судів залишено без зміни стосовно 8 неповнолітніх.

Упродовж першого півріччя 2024 року в касаційному порядку перевірено ухвалені загальними судами виправдувальні вироки у кримінальних провадженнях (справах) стосовно 103 осіб. За результатами касаційного розгляду виправдувальні вироки залишено без зміни щодо 49 осіб, або 47,6 % від переглянутих. Стосовно 54 осіб судові рішення скасовано із призначенням нового розгляду, що становить 52,4 % від переглянутих.

Кількість засуджених за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, щодо яких судові рішення було переглянуто в касаційному порядку, становила 819 осіб (майже кожна друга особа), 266 із них засуджено за вчинення особливо тяжких злочинів (кожна п'ята особа).

У касаційному порядку перевірено вироки у кримінальних провадженнях (справах) стосовно 20 осіб, засуджених до довічного позбавлення волі за умисне вбивство за обтяжуючих обставин, що на 25 % більше порівняно з аналогічним періодом попереднього року. За результатами касаційного розгляду стосовно 19 осіб (95 %) вироки залишено без зміни; щодо однієї особи вирок змінено та пом’якшено покарання на позбавлення волі на строк 15 років.