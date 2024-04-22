«В Америці немає солідарних пенсій» – міністр соцполітики пояснила, чому умовою допомоги від США є заборона виплати пенсій з цих коштів

Американським виборцям складно пояснити українську пенсійну систему, тому умовою надання коштів на економічну підтримку від США є заборона виплати пенсій з цих коштів, зазначила міністр Оксана Жолнович.

Джерело фото: Укрінформ

Як відомо, Палата представників США підтримала законопроект, який передбачає надання військової допомоги США для України та союзників.

Загалом законопроект передбачає асигнування у розмірі 60,8 млрд доларів США, які будуть спрямовані, крім допомоги Україні, також і регіональним партнерам США для протидії рф.

Із цієї суми Фонд економічної допомоги Україні складе 7,8 млрд доларів США.

Також 1,57 млрд може піти на інші види економічної допомоги Україні та постраждалим країнам, 25 млн доларів – Офісу перехідних ініціатив USAID для підтримки України та країн постраждалих від російського вторгнення, $60 млн на дипломатичні програми, $8 млн – Офісу Генерального інспектора Держдепу тощо.

Як випливає із опублікованого законопроекту, вводиться окремий «Фонд економічної підтримки» на загальну суму 7,899 млрд доларів США. За рахунок цих коштів може бути забезпечена безпосередня бюджетна підтримка Україні.

Ця сума залишиться доступною до 30 вересня 2025 року зокрема, що жодні кошти, надані для бюджетної підтримки Україні, не можуть бути використані для відшкодування пенсій.

Міністр соціальної політики України Оксана Жолнович в ефірі телемарафону пояснила, що одна з причин такої заборони полягає у тому, що американським виборцям складно пояснити українську пенсійну систему.

«В Америці немає солідарних пенсій. Є накопичувальні пенсійні рахунки, страхові. Тому для них, для їхніх виборців , дуже важко пояснити: якщо вони своїм громадянам не платять якихось таких пенсій, то чому мають на пенсії перераховувати для громадян України», - сказала вона.

Водночас, як зазначила Оксана Жолнович, існує підтримка від Японії та від ЄС, яка буде спрямовано, серед іншого, і на пенсійні видатки.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», схвалений Палатою представників США законопроект передбачає, що економічна допомога у 7,8 млрд доларів надається за умови повернення Україною цих коштів.

Так, не пізніше, ніж через 60 днів після дати набрання чинності цим Законом, Президент США укладає домовленості з Урядом України щодо відшкодування Україною Сполученим Штатам економічної допомоги, наданої Україні США для реагування на ситуацію в Україні та для пов’язаних з цим видатків, які надаються за програмами «Фонд економічної підтримки» та як допомога для Європи, Євразії та Центральної Азії.

Погашення, яке вимагається такою угодою, здійснюється на умовах, які встановлює Президент США.

Угода не може передбачати скасування будь-якої чи всіх сум заборгованості, втім, з цього правила є винятки.

Так, у розділі законопроекту «скасування заборгованості» передбачено, що Президент США не може до 15 листопада 2024 року вживати будь-яких дій, пов’язаних із заборгованістю Уряду України, які анулюють будь-яку заборгованість України відповідно до цього розділу.

У будь-який час після 15 листопада 2024 року Президент США може, за умови розгляду Конгресом, скасувати до 50% загальної заборгованості, яку взяла або очікує мати Україна щодо економічної допомоги та пов’язані з цим витрати, які надаються за програмами «Фонд економічної підтримки» та «Допомога Європі, Євразії та Центральній Азії».

Президент США може, за умови перегляду Конгресом, скасувати будь-яку заборгованість, що залишилася перед Урядом України, у будь-який час після 1 січня 2026 року. Після завершення процесу розгляду Конгресом таке скасування є остаточним і безвідкличним.

Отже, Президент США зможе «пробачити» Україні відповідну заборгованість за умови погодження Конгресом – втім, лише після настання відповідних дат.

Нагадаємо, що вибори Президента США відбудуться 5 листопада 2024 року.

Автор: Наталя Мамченко

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